Während einer Flusskreuzfahrt hat sich das Schiff „Junker Jörg“ auf einer Sandbank in der Elbe festgefahren. In Höhe der Ortschaft Penkefitz fuhr das 95 Meter lange Schiff in der Nacht zum Sonntag auf eine Sandbank auf und stellte sich quer, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte.