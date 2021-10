Städtetag kritisiert neue Regeln für Weihnachtsmärkte scharf

Hannover

„Der Weihnachtsmarkt-Regel mit drei kommunalen Handlungsoptionen ist völlig unpraktikabel“, sagte der Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg am Montag. Eine Einzäunung des Marktes mit Zugangskontrollen widerspreche dem Charakter von Weihnachtsmärkten. Die alternativ vorgeschlagene Ausgabe von Bändchen an Geimpfte, Genesene und Getestete sei organisatorisch aufwendig sowie personal- und kostenintensiv.

Mädge bemängelte ein „Nebeneinander von widersprüchlichen Regeln“, das in der Bevölkerung zu Unverständnis führe und der Akzeptanz der Corona-Maßnahmen schade. „Wer kein Bändchen vorzeigen kann, bummelt zwar durch die Stadt, wird aber an den Weihnachtsbuden nichts verzehren. Diese Gäste werden dann in der üblichen, stationären Gastronomie bewirtet, die vergleichbare Buden im Außenbereich aufstellen und dort unter anderen Regeln Glühwein und Speisen anbieten wird.“

Kontrollen könnten zu Konflikten führen

Städtetags-Vizepräsident Frank Klingebiel (CDU) kritisierte die dritte in der Corona-Verordnung vorgesehene Handlungsoption für die Märkte: Die Kontrolle der Einhaltung der 3G-Regel durch die Standbetreiberinnen und -betreiber. „Diese Kontrollmaßnahmen können wegen der damit verbundenen Wartezeiten zu großem Unmut bei den Besuchern und zu erheblichen Konflikten zwischen Besuchern den Standbetreibern führen“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter. Solche Regelungen seien schlicht nicht umsetzbar.

Stattdessen plädiere der Städtetag für eine „praktikable Lösung“ nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens. Dort würden bei Veranstaltungen im Freien stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regeln durch Ordnungsdienste und Polizei durchgeführt.

Von epd