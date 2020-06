Stadtelternrat Göttingen kritisiert Schulstart am Montag

Göttingen

Der Vorstand des Stadtelternrates Göttingen fordert angesichts des Corona-Ausbruchs in Göttingen und der Entscheidung der Stadtverwaltung, die Schulen ab Montag, 8. Juni, wieder zu öffnen, eine Aussetzung der Präsenzpflicht für Göttinger Schüler. „In Anbetracht der Gesamtsituation sollte die Entscheidung, ob die SchülerInnen am Präsenzunterricht teilnehmen oder ersatzweise verpflichtend im Homeschooling lernen, einzig und allein von den Erziehungsberechtigten getroffen werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Anzeige

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Eltern wüssten, dass die Betreuung zu Hause gewährleistet sein muss. „Die „unteilbare Verantwortung über das Wohl der SchülerInnen liegt ausschließlich bei den Erziehungsberechtigten und nicht im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums oder anderer Behörden“, schreibt der Stadtelternrat. Erziehungsberechtigte seien nach wie vor verunsichert und nicht ausreichend über tatsächlich betroffene Schulen, Klassen und Schüler informiert. „Darum fordern wir das Aussetzen der verpflichtenden Teilnahme am Präsenzunterricht sowie transparente und konsensfähige Lösungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Göttingen.“

Weitere NP+ Artikel

Schülerzahlen würden reduziert werden

Weiterer Vorteil einer entsprechenden Entscheidung wäre, dass Schülerzahlen in den Schulgebäuden reduziert werden würden. Dadurch könne in Zeiten von steigenden Infektionszahlen ausreichend Schulraum unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zur Verfügung gestellt werden. Es könnten Schüler unterrichtet werden, deren Erziehungsberechtigte auf die Betreuung und den Präsenzunterricht angewiesen sind oder eine andere Einschätzung der Situation vorgenommen haben.

Für Montag seien noch ausstehende Testergebnisse angekündigt. Eine uneingeschränkte Öffnung der Schulen bei derzeit steigenden Infektionszahlen „sowie der ,dunkelgelben’ Lageeinschätzung“ am Sonnabend zeige „ein unzureichendes Krisenmanagement mit mangelhafter Informationspolitik der Stadt Göttingen auf“. Wenn die vorliegenden Infektionszahlen und die noch nicht erfolgte Rückverfolgung der sozialen Kontakte jetzt bagatellisiert würden, „erscheint der gerade vor kurzem beendete Lockdown unverhältnismäßig“.

Lesen Sie auch

Von Eduard Warda