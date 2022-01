Greifswald

Herzrasen, schwitzige Hände und Tränen: Sobald die 22-jährige Emma eine Nadel sieht, verfällt sie sofort in einen Panikmodus, wie sie sagt: „Mein Gehirn schaltet sich ab, ich bin dann nur noch darauf fokussiert“, beschreibt die Studierende. Emma heißt nicht wirklich Emma, ihren echten Namen möchte sie nicht öffentlich preisgeben. Zu groß ist die Scham.

Rund drei Prozent der Allgemeinbevölkerung leiden Studien zufolge an einer Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie, erklärt Eva-Lotta Brakemeier, Leiterin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie und Inhaberin des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. „In der Gruppe der Kinder und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen sind es sogar zwischen 20 und 30 Prozent“, sagt sie. Diese Phobie entwickele sich meist bereits in der Kindheit und kann die Betroffenen über die gesamte Lebensspanne beeinträchtigen, „zum Beispiel durch die Vermeidung wichtiger gesundheitsbezogener Interventionen“, erklärt die Psychologin weiter. Emma sagt, dass es bei ihr keinen bestimmten Auslöser gegeben habe: „Es war schon immer so, seit ich denken kann.“

Viele Menschen wegen Vorerkrankungen häufig unsicher

Brakemeier gründete im Oktober die Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“. Es ist ein Netzwerk, das sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und deren Angehörige zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Aus dieser ist kurz vor Weihnachten ein weiteres Projekt entstanden: Gemeinsam mit drei anderen Psychotherapeuten – darunter ihrem Vorgänger Alfons Hamm, dem ausgewiesenen Experten für Angststörungen – bietet Brakemeier ehrenamtlich eine ergebnisoffene Impfberatung an.

Die Idee dahinter: Menschen, die Ängste oder Zweifel an einer Impfung haben, was laut einer Studie rund 26 Prozent der Ungeimpften ausmacht, können sich an die Psychologen wenden. In Gesprächen werden die Sorgen und Nöte besprochen sowie persönliche Vor- und Nachteile einer Impfung abgewogen. Bei medizinischen Fragen, zum Beispiel zur Abklärung der Risiken bei bestimmten Vorerkrankungen, vermittelt die Impfberatung die Menschen zu Ärzten der Unimedizin Greifswald weiter.

Bislang kontaktierten über zwanzig Personen die Impfberatung, dreizehn Gespräche fanden statt. „Viele Menschen berichten uns, dass sie sich zwar impfen lassen wollen, aber komplizierte Vorerkrankungen haben und deshalb unsicher sind“, erklärt Brakemeier. Bei allen Gesprächen gehe es jedoch nicht darum, die Menschen zum Impfen zu überreden, betont die Initiatorin, „sondern ergebnisoffen diejenigen zu beraten, die aus unterschiedlichsten Gründen unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht.“

Betroffene: „Ich bekam Panik“

Trotz ihrer Angst vor Spritzen hat sich Emma bereits zweimal gegen das Coronavirus bei ihrem Hausarzt impfen lassen. Doch es war ein kräftezehrendes Unterfangen. Fast zwei Stunden dauerte das Prozedere bei der ersten Impfung im Mai. „Es waren mehrere Menschen zum Impfen dort. Der Arzt und die Schwester waren erst bei mir, aber es ging nicht, ich bekam Panik. Dann sind sie zum nächsten weiter. Es hat mehrere Anläufe gebraucht. Irgendwann klappte es mehr oder weniger. Das lag vermutlich daran, dass ich schon so ausgelaugt war“, sagt Emma.

Nach der Impfung fühlte sie sich erleichtert und war froh, dass sie nicht ungeimpft nach Hause ging, erklärt die junge Frau: „Ich war aber auch extrem fertig.“ Bei der zweiten Impfung sei es „minimal besser gegangen, weil mein Partner mit dabei war.“ Doch nach beiden Impfungen war für Emma klar, dass es so nicht weitergehen kann. Nachdem sie über den E-Mail-Verteiler der Uni auf das Angebot der ergebnisoffenen Impfberatung aufmerksam wurde, kontaktierte sie Brakemeier und ihre Kollegen.

Emma wurde mit Spritzen in den Sitzungen konfrontiert

Klienten wie Emma werden häufig mit einer Expositionstherapie – auch Konfrontationstherapie genannt – behandelt. Dabei werden Klienten mit den angstauslösenden Reizen konfrontiert. Im Fall von Emma sind das Spritzen. „Damit wollen wir zeigen, dass die Befürchtungen, die sie haben, nicht eintreten“, erklärt Brakemeier. Die Angst vor Spritzen oder Nadeln sei ganz unterschiedlich stark ausgeprägt, berichtet die Psychologin weiter: „Es gibt Menschen, die glauben, dass sie dann sterben werden. Andere befürchten, dass es extrem schmerzt oder dass sie eine Panikattacke bekommen. Manche befürchten auch, in Ohnmacht zu fallen, was tatsächlich auch passieren kann. Hier steht zusätzlich die Methode der angewandten Muskelanspannung zur Verfügung.“

Über die Impfberatung Die Psychologische Beratung bei Unsicherheit bezüglich Covid-19-Impfung bietet Menschen ein Beratungsgespräch rund um das Thema Covid-19-Impfung an. In diesen können Befürchtungen wie der Impfstoff sei nicht ausreichend erprobt oder die Angst vor Nebenwirkungen besprochen und erläutert werden. Sollten sich Menschen für die Impfung entscheiden, jedoch weiter ausgeprägte Ängsten aufgrund der Impfungen haben, besteht auch die Möglichkeit, dass sie während und nach der Impfung von den Psychologen begleitet und unterstützt werden. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich per E-Mail an gemeinsampsychischgesund@uni-greifswald.de wenden. Die Beratungsgespräche übernehmen folgende Experten: Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier, Dr. Janine Wirkner, Dr. Jan Richter und Prof. Dr. Alfons Hamm. Terminvereinbarungen sind zeitlich flexibel sowohl in Präsenz als auch online möglich. Weitere Informationen gibt es auf: www.psychologie.uni-greifswald.de/gemeinsam/

Das erste Gespräch zwischen Emma und Brakemeier fand online per Webcam statt. Brakemeier konfrontierte Emma hier mit einer Spritze, die sie als Foto auf dem Bildschirm teilte. „Emma hat die Spritze angeschaut und ich habe ihr geholfen, dass sie sich nicht ablenken lässt. Dabei hat sie immer wieder ihre Angst eingeschätzt auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent. Ihre Angst startete bei 40 Prozent. Es hat zwölf Minuten gedauert. Danach lag ihre Angsteinschätzung nur noch bei fünf Prozent“, so Brakemeier.

Das zweite Gespräch fand in Präsenz statt. Nachdem Brakemeier es ihr vorgemacht hatte, schaffte es Emma, sich selbst mit einer Nadel in den Finger zu piksen – sie konnte dadurch lernen, dass ihre Befürchtung, der Piks tue extrem weh, sich nicht bestätigte, erklärt Brakemeier. Gemeinsam mit Emma einigten sich die beiden auf insgesamt drei Gesprächstermine. „Es wird immer Situationen geben, wo man eine Spritze bekommt oder wo Blut abgenommen werden muss. Ich hoffe, dass ich dann normal sitzen bleiben kann, ohne dass ich das so aufbausche“, antwortet Emma auf die Frage, was sie sich von den Beratungen erhofft.

Von Christin Lachmann