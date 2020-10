Einbeck

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat gegen zwei junge Männer aus Einbeck wegen Sachbeschädigung, versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion Anklage erhoben. Verantworten müssen sich der 26-jährige Pascal Z. und der 23-jährige Jonas A. Sie sollen am 10. Juni dieses Jahres am Haus einer 41-jährigen Frau in Einbeck einen Sprengsatz zur Explosion gebracht haben.

Die Frau hatte sich gegen rechtsradikale Aktivitäten ausgesprochen und sich für die Flüchtlingshilfe engagiert. Die beiden Angeschuldigten gelten laut einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft als bekennende Anhänger rechten Gedankenguts.

Sie hätten durch diese Tat ihre Missachtung für die Geschädigte und deren Tätigkeit für die Organisation „Seebrücke“ zum Ausdruck bringen und sie einschüchtern wollen, heißt es. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

