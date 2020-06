Nach Sprengstoffanschlag in Einbeck: Polizei findet Waffen bei Tatverdächtigen

Einbeck

Nach dem Sprengstoffanschlag in Einbeck durch Rechtsextremisten auf die Wohnung einer Frau, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert, will die Polizeiinspektion Northeim die „sichtbare und spürbare Präsenz“ in der Stadt erhöhen. Polizisten aus der Verfügungseinheit und anderen Dienstbereichen der Polizeiinspektion sollen zum Einsatz kommen.

Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Göttingen geht inzwischen von zwei Tatverdächtigen aus. Gegen einen 26-Jährigen und einen 23 Jahre alten Mann ermittelt sie wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Bei der Explosion wurden die Tür und der Briefkasten der angegriffenen Wohnung beschädigt. Die Sprengwirkung war so stark, dass Trümmer des Briefkastens mehrere Meter weit in den Wohnbereich geschleudert wurden. Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Ein Zeuge hatte nach einem lauten Knall in der Nacht zum Mittwoch den 26-Jährigen und den 23-Jährigen vom Tatort weglaufen sehen und die Polizei alarmiert.

Anzeige

Bei dem Anschlag am frühen Morgen verletzte sich der 26-jährige Täter selbst schwer an der Hand. Eine Blutspur, die er hinterlassen hatte, führte vom Tatort zu seinem unweit gelegenen Wohnort. Seine Hand war bei Ankunft der Polizei verbunden gewesen, der Mann habe im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Weitere NP+ Artikel

Beide Männer seien zunächst vorläufig festgenommen worden. Weil aber im konkreten Fall nur eine Sachbeschädigung vorliege, so Andreas Buick, Sprecher der Göttinger Staatsanwaltschaft, und es zum Zeitpunkt der Explosion „objektiv keine Gefährdung“ der Bewohner gegeben habe, seien die beiden Tatverdächtigen inzwischen auf freiem Fuß.

Sprengstoffanschlag: Trümmer fliegen durch den Flur. Quelle: R

Waffenfunde bei Neonazis

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung durch die Polizei sei zwar kein weiterer Sprengstoff gefunden worden, wohl aber Waffen, sagte Buick. Dazu gehören ein zugelöteter und damit derzeit unbrauchbarer Karabiner, 15 Patronen, zwei Schreckschusspistolen und eine Mörsergranate, die als Dekowaffe zähle. Das Landeskriminalamt untersucht die Waffen derzeit. Unklar sei, so Buick, wem die Waffen gehören – den beiden Tatverdächtigen oder einem dritten Mann, dem die Wohnung gehört und der ebenfalls zur Einbecker Neonazi-Szene gehören soll. Auch, um welchen Sprengstoff es sich handelte, werde noch untersucht.

Der 26-jährige Tatverdächtige ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft wiederholt durch rechte Aktivitäten in Erscheinung getreten. So laufe gegen den Mann eine Anklage unter anderem wegen Volksverhetzung, weil er im vergangenen Herbst vor der KZ-Gedenkstätte Moringen (Kreis Northeim) in rechtsextremer Kleidung und mit nach oben gerichteten Daumen posiert und sich antijüdisch geäußert haben soll. Die für das Foto geöffneten Jacken gaben den Blick auf T-Shirts mit dem in Frakturschrift geschriebenen Schriftzug „Zensiert!“ sowie mit der Aufschrift „Fuck you Israel“ und einem durchgestrichenen Davidstern frei. Zuvor hatten die Einbecker Rechtsextremisten bei einer Führung durch die Gedenkstätte das Personal provoziert.

Bedrohungen durch Rechtsextremisten

Ein zweites Verfahren, so Buick, laufe gegen den Mann wegen Beleidigung gegenüber einer Frau. Bereits im vergangenen Jahr sei der Rechtsextremist vom Amtsgericht Duderstadt wegen Volksverhetzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen, so Buick, habe er Berufung eingelegt. Das Verfahren sei noch nicht terminiert.

Mutmaßlicher Täter verletzt sich: Spur führt in die rechte Szene Einbecks. Quelle: R

Nach Angaben des Göttinger Rechtsanwalts Rasmus Kahlen engagiert sich die betroffene Frau sowohl bei der Initiative „Seebrücke“ als auch gegen die Einbecker Neonazi-Szene. Sie sei bereits in der Vergangenheit Adressatin von Bedrohungen durch Rechtsextremisten gewesen. Frühere Drohungen gegen die Betroffene bestätigte auch Silke Doepner von der Beratungsstelle Rechtsextremismus-Prävention in Northeim. „Die Frau war deswegen vor zwei Monaten bei mir“, sagte Doepner.

Unterdessen verurteilte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, „derartige Handlungen“ aus dem rechtsextremistischen Spektrum scharf. „Hier werden Grenzen überschritten und nicht nur die Gefährdung von Sachwerten in Kauf genommen. Das lässt sich der Rechtsstaat nicht gefallen. Ich bin sehr froh, dass die Polizei Einbeck sehr schnell reagiert hat und schon in der Nacht Tatverdächtige stellen konnte.“

„Wir dulden in Niedersachsen keinen Extremismus – egal wo er herkommt.“

Auch der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius ( SPD) verurteilte die Tat: „Nach den vorliegenden Informationen wollten diese beiden Rechtsextremisten eine in der Region für ihr Engagement gegen rechts bekannte Frau damit einschüchtern und bedrohen. Sie wollten offensichtlich Angst und Schrecken verbreiten. Die Polizei wird die Umstände dieser Tat sehr genau untersuchen und prüfen, welche Tatbestände dadurch erfüllt worden sind. Wir dulden in Niedersachsen keinen Extremismus – egal, wo er herkommt.“

Solidarität von Jürgen Trittin

Jürgen Trittin Quelle: dpa

Der Göttinger Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Grüne) sagte nach dem Anschlag: „Der perfide Versuch, eine Antifaschistin mit einem Sprengstoffanschlag zu verletzen, reiht sich in eine Serie rechtsextremer Aktivitäten in Südniedersachsen ein. Ich solidarisiere mich ausdrücklich mit der Betroffenen.“ Dass der mutmaßliche Täter keinen Erfolg hatte, dass er sich stattdessen selbst verletzt hat, sei kein Grund zur Beruhigung. Es bereite ihm große Sorge, so Trittin, „dass Menschen massiv bedroht werden, die sich für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen“. Die Dreistigkeit des Vorgehens zeige, „dass Nazi-Gewalttäter sich offensichtlich sehr sicher fühlen“.

Einbeck

Sprengstoffanschläge

Trittin

Wenzel fordert „vollständige und umgehende Aufklärung“

Stefan Wenzel Quelle: dpa

Der Anschlag vonmahne: Rechtsextreme Aktivitäten müssten von den Behörden ernst genommen werden. Vorbereitungen fürdürften den Sicherheitsbehörden nicht entgehen. Die Strafverfolgungsbehörden müssten rasch und konsequent aufklären und solche Taten dann auch zur Anklage bringen. „Der Schutz der Zivilbevölkerung muss höchste Priorität haben“, sagte

Auch Stefan Wenzel äußerte sich: „Der gestrige Anschlag auf ein Wohnhaus in Einbeck hat eine neue Qualität“, sagte der Göttinger Landtagsabgeordnete. Die Tat erfolge im zeitlichen Kontext mit verschiedenen Drohschreiben und kurz nach dem Jahrestag des Mordes an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke. „Ich erwarte von Polizei und Justiz eine vollständige und umgehende Aufklärung. Dabei müssten auch die Netzwerke des Täters in den Blick genommen werden“, fordert Wenzel. Von Bedeutung sei auch, dass Rechtsextremisten im Northeimer Raum laut Presseberichten offenbar zeitweise mit einheitlichen oder uniformen Kleidungsstücken aufträten.

In der vergangenen Woche hatten mehrere Politiker von SPD, CDU und Grünen und Linken im südlichen Niedersachsen rechtsextreme Drohbriefe erhalten. Innenminister Pistorius sprach von einem Versuch, Mandatsträger mit rechtsextremistischer Propaganda einzuschüchtern.

Boris Pistorius Quelle: Schaarschmidt

„Überdurchschnittlich aktive Neonaziszene“

Im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Northeim hat sich die Zahl politisch motivierter Kriminalität von rechts von 2018 auf 2019 fast verdoppelt. Die Polizei erklärt das mit dem verstärkten Auftreten von linken und rechten Gruppen in Einbeck. Mit Gründung der sogenannten „Kameradschaft Einbeck“ im März 2018 sei eine Zunahme an öffentlichen Auftritten von Kameradschaftsmitgliedern in Einbeck sowie von Aktionen der ebenfalls seit 2018 auftretenden linken Personen und Gruppen in Einbeck erfolgt. Ein großer Anteil der Delikte stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit Veranstaltungen beziehungsweise der generellen politischen Auseinandersetzung, heißt es.

Der niedersächsische Verfassungsschutz sieht in der „Kameradschaft Einbeck“ einen „Bestandteil der überdurchschnittlich aktiven Neonaziszene in Südniedersachsen“, heißt im Verfassungsschutzbericht 2019. Anders als der informelle Personenzusammenschluss der Neonaziszene Göttingen weise die „Kameradschaft Einbeck“ auch formale Strukturen auf. Sie unterhalte Internetpräsenzen, und es würden einheitliche T-Shirts getragen. Das öffentliche Auftreten der Kameradschaftsangehörigen auf örtlicher Ebene untermauere dies, heißt es weiter. Im Fokus der Agitation stehe der „Kampf gegen eine vermeintliche Überfremdung“ sowie die damit einhergehende Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner.

„Konstant hohe Bedrohungslage“ in Einbeck

„Insbesondere in Einbeck ist eine konstant hohe Bedrohungslage für politisch Andersdenkende zu verzeichnen“, urteilt der Verein „Antifaschistisches Bildungszentrum und Archiv Göttingen“ für 2019. Dort hätten Neonazis im April Menschen mit dem Auto verfolgt oder sie nach Demonstrationen durch die Stadt gejagt. Das Denkmal der Alten Synagoge sei mit antisemitischen Parolen beschmiert worden, neonazistische Propaganda sei in den Straßen zu finden. 2020 hatte die Polizei im April mehrere Häuser von Rechtsextremisten in Einbeck durchsucht und dabei auch Waffen beschlagnahmt.

Das Offene Antifaschistische Treffen Einbeck (OATE) schrieb am Mittwoch zur Bedrohungslage in Einbeck: „Wir haben schon lange vor der eskalierenden rechten Gewalt gewarnt, niemand hat uns ernst genommen in dieser Stadt.“ Weder Polizei, Stadtverwaltung noch viele Bürger, heißt es auf Facebook. „Sie stellen es als ein Aufschaukeln von rechts und links dar“, klagt das OATE. Außer Drohungen und Verfolgungen habe die Gewalt nun ein neues Level erreicht. „Ein Sprengstoffattentat auf ein Wohnhaus einer Antifaschistin mit zwei Kindern im Haus. Was muss noch passieren?“, fragt die Gruppe.

Demo am Freitag

Das OATE und die Seebrücke Einbeck haben für Freitag, 12. Juni, ab 17 Uhr auf der Marktstraße eine Demonstation unter dem Motto „Menschenrechte statt rechte Menschen“ organisiert. Trittin und der DGB-Kreisverband Northeim rufen wie die „Basisdemokratische Linke Göttingen“ zur Teilnahme auf.

„Die rechten Umtriebe in unserer Region und insbesondere Einbeck sind uns längst unerträglich. Wo bislang politisch gezündelt wurde, ist jetzt ein Anschlag auf Leib und Leben kein Tabu mehr. Als Gewerkschaften des DGB stehen wir zusammen mit allen Menschen in Einbeck und zeigen Solidarität mit den Betroffenen, über alle demokratischen Lager hinweg. Wir werden rechten Terror nicht dulden“, so der DGB-Kreisverbandsvorsitzende Northeim, Frank Marquard.

Der IG-Metall-Sekretär Südniedersachsen-Harz, André Sander, unterstützt den Aufruf: „Dieser menschenfeindliche Anschlag ist in keiner Weise hinnehmbar und auf das Schärfste zu verurteilen. Hier geht es nicht mehr um eine sogenannte Meinungsfreiheit. Hier geht es um Angriffe auf Menschen und das Ziel, ihnen körperlichen Schaden zuzufügen. Es ist die Aufgabe aller, sich jedweder Form von Menschenfeindlichkeit durch Ausgrenzung, Abwertung, verbale oder körperliche Gewalt entgegenzustellen.“

Lesen Sie auch

Von Michael Brakemeier / epd / dpa