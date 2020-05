Sporttaucher finden U-Boot-Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg in der Ostsee

Fehmarn

Sie haben die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen gefunden. Dabei hatte niemand geahnt, dass es die Nadel überhaupt gibt, weil jeder glaubte, es seien schon alle Nadeln im Heuhaufen Ostsee gefunden worden. Doch dann gelang Ingo Oppelt (52) und Andreas Raffeck (45) aus Hamburg, was niemand für möglich gehalten hatte. Sie entdeckten ein bisher unbekanntes U-Boot-Wrack in der Ostsee bei Fehmarn.

Ingo Oppelt (links) und Andreas Raffeck sind Sporttaucher. Sie haben das U-Boot-Wrack in der Ostsee gefunden. Quelle: Susanne Peyronnet

Ein sensationeller Fund

Die beiden Hobbytaucher mit jahrelanger Erfahrung sind seit 25 Jahren gemeinsam unter Wasser unterwegs, um Wracks zu suchen. Sie haben bereits etliche gefunden, aber diesmal ist ihnen ein echter Coup gelungen. „Die Sensation ist, dass man noch ein solches U-Boot findet. Es ist so viel abgesucht worden, und doch gibt es noch Lücken“, sagt Raffeck im Gespräch mit den „Lübecker Nachrichten“. Was er besonders erstaunlich findet: „Die Behörden haben Superschiffe, die können einen Kaffeepott auf dem Meeresgrund sehen, aber das U-Boot haben sie nicht gesehen.“

Natürlich sehen nicht die Schiffe, sondern ihre Sonare. Bei der Wracksuche werden sogenannte Seitensichtsonare eingesetzt. Mit solchen arbeiten auch Oppelt und Raffeck, wenn sie mit einem ihrer Boote auf der Ostsee unterwegs sind. Da werden Planquadrate Reihe für Reihe abgesucht, bevorzugt in Gebieten mit, wie es heißt, hoher Funddichte. Die Ostsee rund um Fehmarn ist so eines.

Auf der Suche nach einem Schoner

Als Oppelt und Raffeck das U-Boot fanden, hatten es die beiden Taucher jedoch gar nicht auf ein Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg abgesehen. „Wir haben einen Segelschoner aus dem 19. Jahrhundert gesucht und ein U-Boot gefunden“, berichtet Oppelt. Die beiden wussten lediglich, dass der gesuchte Schoner irgendwo südlich von Fehmarn verschwunden sein soll.

Dass dort noch ein U-Boot liegen könnte, schien mehr als unwahrscheinlich. Waren doch nach dem Zweiten Weltkrieg so gut wie alle Wracks ausgeschlachtet worden. Die Taucher berichten, dass in den 50er Jahren die Abwrackrechte für 1000 D-Mark (etwa 500 Euro) pro Boot an Altmetallhändler verkauft wurden. Die hatten es nicht auf das Metall, sondern auf das Blei in den Akkus abgesehen, das viel mehr als die 1000 D-Mark einbrachte. „Da war tonnenweise Blei drin, deshalb gibt es so gut wie keine U-Boote mehr in der Ostsee“, sagt Raffeck.

Unbekannter länglicher Gegenstand

Eines ist dann offenbar doch übersehen worden. Das seltene U-Boot liegt auf der Sagasbank. Die beiden Taucher kennen die Ostsee gut, sogar sehr gut. Doch ganz ohne Vorbereitung geht es nicht, wenn sie ein Wrack finden wollen. „Der Winter ist zum Recherchieren da. Wenn ab Februar das Wasser klar wird, muss man tauchen gehen“, sagt Raffeck. Ihren großen Fund haben sie im vergangenen Spätsommer gemacht. Als sie wieder einmal mit ihrem Sonar ihre Linien zogen, zeigte das Gerät einen Gegenstand im Wasser an. Irgendeinen länglichen Gegenstand, der ganz und gar nicht wie ein Schiff aussah. Oppelt: „Es hätten auch Findlinge in einer Reihe sein können.“

So liegt der „Seehund“ in der Ostsee südlich von Fehmarn. In der Zeichnung mit Punkten angedeutet ist die Position der nicht vorhandenen Torpedos und fehlende Teile der Turmverkleidung, die durch ein Fischerei-Schleppnetz abgerissen wurden. Quelle: Oleksiy Konovalov

Der Tauchgang in neun Meter Tiefe brachte dann aber schnell Klarheit. Es musste sich um ein U-Boot handeln, dafür sprach der Turm in der Mitte. Ziemlich schnell identifizierten die Taucher es als ein Boot vom Typ „ Seehund“, zwölf Meter lang und mit den typischen Greifarmen für Torpedos an der Seite. „Als ich die gesehen habe, war klar, das ist ein , Seehund’“, sagt Oppelt. Ein zwölf Meter langer U-Boot-Typ, den er zuvor schon zwei Mal betaucht hatte. Eines der Boote dieses Typs liegt in der Ostsee Richtung Wismar, das andere in der Flensburger Förde. Mit weiteren hatte niemand gerechnet.

Keine Spuren der Besatzung

Die zwei Fragen, die einem im Zusammenhang mit einem solchen Fund sofort einfallen, waren schnell geklärt: Es gibt keine Munition am Wrack, die Torpedo-Arme sind leer. Und es gibt keine Spuren von gefallenen oder ertrunkenen Soldaten. „Die Luke ist offen, die Sitze sind sauber“, erklärt Raffeck. Oppelt vermutet, dass die Besatzung das Schiff selbst versenkt hat.

Ein Kleinst-U-Boot aus Kiel Das U-Boot „ Seehund“ ist ein sogenanntes Kleinst-U-Boot oder Kleinstkampfmittel. Die Howaldtswerke in Kiel lieferten die ersten drei im September 1944 aus. 285 Exemplare wurden bis Kriegsende gebaut. Ihre Aufgabe war es, feindliche Schiffe zu versenken. Die Besatzung war nicht nur den Gefahren des Krieges ausgesetzt. Etliche Besatzungsmitglieder sollen durch Kohlmonoxid-Vergiftungen infolge mangelhafter Motorbelüftung und durch Lungenrisse ums Leben gekommen sein.

Über ihren Fund informierten die Taucher das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogaphie, das weitere Fragen klärte: ob der Kampfmittelräumdienst alarmiert werden muss, ob die Schiffssicherheit durch das Wrack gefährdet sein könnte, ob es eventuell Hinterbliebene gibt. Beim „ Seehund“ vor Fehmarn spielt all das keine Rolle. Die Taucher haben ihren großen Erfolg gehabt, das Boot bleibt auf dem Meeresgrund liegen, unangetastet. Für museale Zwecke, erläutert Oppelt, seien drei „ Seehunde“ in den vergangenen 25 Jahren gehoben worden, da bestehe kein Bedarf mehr.

Das U-Boot auf dem Meeresgrund ist über und über mit Wasserpflanzen bewachsen. Quelle: Ehrhard Schulz

Den beiden Tauchern liegt der Schutz der Natur ebenso am Herzen wie der Schutz ihrer Funde. Da wird nichts weggenommen, nichts verändert. Der „ Seehund“ hat wieder seine Ruhe und ruht weiter bis in alle Ewigkeit auf der Sagasbank.

Von Susanne Peyronnet/RND