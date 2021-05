Spontaner Pfingsturlaub in Niedersachsen? Das geht zwischen Harz und Küste

Hannover

Der Harz, die Lüneburger Heide und die Nordseeküste zählen zu den beliebtesten Ferienregionen in Niedersachsen. Pünktlich zum Pfingstwochenende ist der Tourismus dort meist wieder möglich.

Durch die kurzfristige Öffnung für Urlauber aus ganz Deutschland und die Belegungsgrenze bei Unterkünften von 60 Prozent kann die Zimmersuche auf die Schnelle zwar etwas mühsam werden. Doch Tourismusverbände melden: Selbst wer noch spontan reisen möchte, kann fündig werden - auch Tagesausflügler sind willkommen.

Wohin sind Ausflüge zu Pfingsten in Niedersachsen möglich?

Touristische Übernachtungen sind überall in Niedersachsen möglich, wo in Kreisen und kreisfreien Städten die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Das ist etwa auf der ostfriesischen Halbinsel, mit Ausnahme der Stadt Emden, sowie in der Wesermarsch und im Kreis Cuxhaven der Fall. Auch längere Urlaube in der Heide oder im niedersächsischen Teil des Harzes sind möglich.

ARCHIV - 14.05.2021, Niedersachsen, Norderney: Touristen gehen bei trübem Wetter an der Strandpromenade am Nordstrand der Insel spazieren. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen dürfen von Niedersachsen ebenso wie von Gästen aus ganz Deutschland gebucht werden. Die Anreise ist gekoppelt an negative Schnelltests, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder der Genesung.

Wo und wie finden sich spontan noch Übernachtungsmöglichkeiten?

Ob Harz, Heide oder Küste: Überall gibt es noch freie Unterkünfte zu Pfingsten, melden Tourismusverbände. Im Harz und in der Heide sind noch freie Hotels und Ferienwohnungen zu buchen - an der Küste ist das Angebot etwas knapper. „Es ist aber noch möglich, spontan etwas zu finden“, sagt Wiebke Leverenz von der Ostfriesland Tourismus GmbH. Sie empfiehlt Kurzentschlossenen, die örtlichen Zimmervermittlungen anzufragen oder bei Internet-Angeboten die Anbieter selbst zu kontaktieren. Auch auf den Inseln sind noch freie Zimmer zu haben.

Wie sieht es mit den Testkapazitäten in den Regionen aus?

Für den Aufenthalt in einem Hotel oder einer Ferienwohnung und auch für viele Freizeitangebote ist der Nachweis eines negativen Coronatests nötig. Im Harz konnten durch die kurzfristige Aufhebung der Landeskind-Regelung die Testkapazitäten noch nicht so schnell aufgestockt werden, sagt Sonja Wiedekind vom Harzer Tourismusverband.

Allerdings bemühen sich viele Kommunen, ihre Testzentren nachzurüsten. Die Ostfriesischen Inseln verfügen bereits über Teststationen - wer dorthin in den nächsten Tagen anreist, sollte laut den Reedereien aber möglichst schon vor Fahrtantritt einen Test machen. Tests sind auch an den Fähranlegern in Norddeich, Emden und Harlesiel möglich.

Welche Tipps gibt es für Tagesausflügler und Camper?

Ein spontaner Ausflug etwa mit dem Wohnmobil ans Meer oder in die Heide ist kein Problem. Knapp könnten allerdings die Stellplätze für Übernachtungen werden. „Da gibt es gerade einen richtigen Run“, sagte Leverenz etwa mit Blick auf die Küste. Die Sprecherin empfiehlt daher, auf großen Stellplätzen etwa im Wangerland eine Online-Reservierung zu machen. Bei kleineren Plätzen sollte vorab telefonisch angefragt werden.

Wohnwagen und Vorzelte stehen auf einem Campingplatz im Ortskern von Dangst am Jadebusen, während im Vordergrund bunte Tulpen blühen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

In der Heide sind die Campingplätze schon fast voll. Wer noch kommen möchte, sollte dies nur mit Vorabreservierung tun, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Sogenanntes Wildcampen, außerhalb von Stellplätze im Grünen, ist untersagt.

Wie sieht es mit der Außengastronomie aus?

Ob einen Espresso im Strandkorb oder ein Bier im Biergarten: Die Außengastronomie ist in Regionen mit einer Inzidenz von unter 100 zwar möglich, doch ob Cafés und Restaurants tatsächlich öffnen, hängt von der Wirtschaftlichkeit und dem Pfingstwetter ab. Einer Umfrage des Branchenverbandes Dehoga zufolge gaben zuletzt 80 Prozent der Betriebe, die bereits zu Himmelfahrt öffneten, an, auch an Pfingsten Gäste begrüßen zu wollen. Die gefallene Landeskinder-Regelung könnte bei gutem Wetter noch für einen zusätzlichen Öffnungs-Schub sorgen.

Und welche Freizeitaktivitäten sind möglich?

Ein Strandspaziergang oder eine Wanderung durch die Lüneburger Heide: Aktivitäten an der frischen Luft gehen bei passendem Wetter überall. Manche Outdoor-Angebote sind nur unter Auflagen möglich. In Bad Harzburg ist etwa der Baumwipfelpfad geöffnet, in Ostfriesland, etwa in Carolinensiel, locken Wattwanderungen in die Natur. In der Heide haben Tier- und Freizeitparks geöffnet, in Bremerhaven der Zoo am Meer. Ob auch Museen wieder Gäste begrüßen, ist von Ort zu Ort verschieden. In Norddeich etwa lassen sich seit kurzem wieder Seehunde in der Seehundaufzuchtstation bestaunen.

Wie voll werden die Straßen zu Pfingsten?

Der ADAC geht davon aus, dass es an diesem Pfingstwochenende zwar nicht ganz so viel Verkehr geben wird wie in anderen Jahren - Staugefahr sieht der Automobilclub aber dennoch, besonders an den Baustellen auf Autobahnen. Betroffen sind etwa die A1 zwischen Bremen und Osnabrück und die A7 zwischen Hannover und Kassel. Auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen wird vielerorts gebaut, dort fallen Fahrspuren weg. Dadurch kann es zu Behinderungen kommen.

Von RND/lni