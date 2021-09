Dungelbeck

Der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ läuft am Donnerstag in den Kinos an. Seit den 1960er-Jahren ist der britische Geheimagent bekannt dafür, mit ausgefallenen technischen Gimmicks aus brenzligen Situationen zu entkommen oder die Schurken aufs Kreuz zu legen. Ganz besonders fasziniert von dieser Technik ist Heinrich Peyers aus Dungelbeck (Kreis Peine): Der 66-Jährige sammelt alles Mögliche rund ums Thema Spionage – und passend dazu auch Requisiten aus den Bond-Filmen.

Wirft man einen Blick in die riesige Sammlung von Peyers, fühlt man sich wie in einem Museum. Tatsächlich gibt es dafür eine Idee, von der auch Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) überzeugt ist – spruchreif ist dies alles allerdings noch nicht. Jedoch sind zahlreiche von Peyers’ Sammelstücken in verschiedenen Ausstellungen zu sehen. Bei sich daheim hat der Dungelbecker auch Stücke, die tatsächlich in Bond-Filmen verwendet wurden. Zum Beispiel besitzt er die einzigartige Pistole, die der Bösewicht Scaramanga (Christopher Lee) in „Der Mann mit dem goldenen Colt“ aus dem Jahr 1974 benutzt hat.

Erfindungen in den Filmen haben nie wirklich funktioniert

Peyers’ Lieblingsfigur aus den Bond-Streifen ist Quartiermeister Q, der für den Agenten 007 immer die ganz speziellen Waffen, Fahrzeuge und andere technische Geräte entwirft. Dazu gehören unter anderem ein explosiver Kugelschreiber und ein als Gipsverband getarntes Raketenabschussgerät – beide Original-Requisiten sind im Besitz des Dungelbeckers. Ende der 1990er-Jahre lernte er den damaligen Q-Darsteller Desmond Llewelyn kennen. „Er hat mir verraten, dass die Erfindungen in den Bond-Filmen gar nicht wirklich funktioniert haben“, erklärt Peyers lachend.

Zu dem Zeitpunkt besaß Peyers bereits eine umfangreiche Sammlung, zu der mitunter Waffen, Spionagekameras und ein Mini-U-Boot des russischen Geheimdienstes KGB gehörte. Fasziniert von Spionagetechnik ist er, seit er kurz vor der deutschen Wiedervereinigung Krankenhäuser in der DDR mit Klammernahtgeräten, chirurgischen Instrumenten, ausgestattet hat. Damals habe er Einblicke in die Überwachungs- und Spionagemethoden der Staatssicherheit (Stasi) bekommen. „Die Leute wurden von der Stasi beobachtet, wie man das aus Bond-Filmen kennt“, schildert Peyers.

Zur Galerie Der Dungelbecker besitzt etliche Requisiten, die in den Filmen zum Einsatz kamen. Außerdem kannte er den 1999 verstorbenen Q-Darsteller Desmond Llewelyn, dessen Rolle immer die Gadgets für James Bond konstruierte.

Peyers’ Spionage-Ausstellungen erfreuten sich großer Beliebtheit

Nach dem Treffen mit Llewelyn kam ihm die Idee, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die echte Spionagetechnik mit den James-Bond-Requisiten kombiniert. Ein Konzept, das aufging: Es blieb nicht bei einer Ausstellung, zahlreiche weitere folgten in mehreren Ländern – und erfreuten sich großer Beliebtheit. So wurde auch der Fernsehsender Pro Sieben auf Peyers aufmerksam. Er erhielt die finanziellen Mittel, um gemeinsam mit dem Dungelbecker Karsten Stübgen für eine Sendung einen 7er-BMW so umzubauen, dass er dem Modell aus dem Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“ aus dem Jahr 1997 glich – mitsamt Gadgets. Während der Raketensitz nicht so wirklich funktionieren wollte, klappte es beim eingebauten Flammenwerfer schon besser: Dieser hatte dank seiner besonderen Konstruktionsweise eine erstaunliche Reichweite von mehr als 100 Metern.

Der neue Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ ist bereits der 25. Film der Bond-Reihe und der fünfte sowie letzte mit Daniel Craig in der Rolle des britischen Agenten. Regie führte der US-Amerikaner Cary Fukunaga. Eigentlich hätte der Film schon letztes Jahr ins Kino kommen sollen, wegen der Corona-Pandemie wurde der Start aber immer wieder verschoben. Zur Handlung: James Bond hat sich vom aktiven Dienst beim Geheimdienst zurückgezogen und verbringt seinen Ruhestand auf Jamaika. Da jedoch ein geheimnisvoller Schurke die Welt mit einer gefährlichen neuen Technologie bedroht, kehrt Bond in den Dienst zurück. Sein Auftrag: Er soll einen entführten Wissenschaftler retten. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht.

Peyers mag lieber die alten James-Bond-Filme

„Durch all diese Gimmicks bin ich überhaupt erst zu James Bond gekommen“, sagt Peyers. Die Filme an sich würden für ihn nur eine untergeordnete Rolle spielen, verrät er. Es sei die Technik, die ihn begeistert. „Aber die frühen Filme mit Sean Connery und Roger Moore waren wirklich super“, betont der 66-Jährige. „Und die Faszination für James Bond ist nach wie vor da.“ Die neuen Filme mit Daniel Craig in der Hauptrolle seien jedoch nicht mehr so ganz Peyers’ Fall – sie seien ihm zu actionlastig und mit zu vielen Computereffekten versehen. Schauen wolle er „Keine Zeit zu sterben“ schon, aber das müsse nicht direkt zum Kinostart sein.

Von Dennis Nobbe