Der Spielplatz am Storchenkamp in Lebenstedt ist ein schöner Ort zum Toben. Ein großes Gelände mit einer Seilbahn und einer Nestschaukel. Es gibt einen Kletterturm, eine Rutsche, Federtiere und vieles mehr, damit bei den Kindern keine Langeweile aufkommt. Doch die Geschehnisse vom vergangenen Freitag rückten die friedvolle und grüne Idylle in ein anderes Licht.

Drei Jungs im Alter von zehn und 13 Jahren prügelten nachmittags am 28. August ein elfjähriges Kind nahezu krankenhausreif. Was bei Erwachsenen schon schwer erträglich ist, die drei minderjährigen Täter machten es offenbar genauso. Sie schlugen und traten auf ihr Opfer ein, als es schon am Boden lag. Auch ein Stock wurde dabei eingesetzt, schrieb die Polizei in ihrem Bericht.

Junge Täter sind noch nicht strafmündig

Der Junge kam demnach mit „diverse Prellungen und Schürfwunden“ vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Die Polizei übergab die beiden Zehnjährigen und ihren 13-jährigen Freund den Eltern, damit ist die Geschichte aber nicht vorbei. Die drei Verursacher und das geschädigte Kind sind den Beamten namentlich bekannt, sie ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei minderjährige Kinder. Allerdings sind die jungen Täter alle noch nicht strafmündig.

„Derzeit können keine Aussagen getroffen werden, wie es zu dem Streit kam und worum es hierbei ging“, schreibt Polizei-Sprecher Matthias Pintak auf Anfrage der Redaktion. Er will erst sämtliche Vernehmungen abwarten, die den Sachverhalt erhellen sollen. „Hierzu wird mindestens eine weitere Zeugin erst vernommen.“

Polizei steht in Kontakt mit Jugendamt

Ebenso wollen die Beamten herausfinden, ob sich die beteiligten Kinder kannten oder ob es weitere Beobachter der Streitigkeiten gab. Auch Aussagen zum Gewaltpotential könne er erst im Anschluss an die Vernehmungen machen, so Matthias Pintak. Die Polizei dürfte nicht die einzige Behörde sein, die sich mit dem brutalen Vorfall am Storchenkamp befasst. Die ermittelnden Kollegen steht laut Matthias Pintak nicht nur in Kontakt mit den Eltern, sondern auch mit dem zuständigen Jugendamt.

