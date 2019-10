Hannover/Derneburg

Seit Sonnabendvormittag ist die Autobahn A 7 zwischen Dreieck Salzgitter und Derneburg-Salzgitter gesperrt - "bis auf weiteres", wie von der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen heißt. Wann der Verkehr wieder fließen kann, ist derzeit also noch unklar.

Grund für die Sperrung sind offenbar Schäden auf der Fahrbahn. Autofahrern wird empfholen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die VMZ empfiehlt die Umleitung über die A39, Abfahrt Westerlinde.

Achtung: Die Abfahrt zur B6 in Richtung Braunschweig ist ebenfalls gesperrt. Deswegen sollen Autofahrer bei Westerlinde abfahren, umkehren und dann auf der A39 in Richtung Kassel bei der Ausfahrt Baddeckenstedt auf die B6 wechseln. Schließlich gelangt man so wieder auf die A7.