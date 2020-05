Sparmaßnahmen beim NDR: Wie geht es weiter mit dem Göttingen-Tatort?

Göttingen

Der NDR muss in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro einsparen. Ausgaben für Personal, Produktion, Verwaltung und Programm werden gesenkt. Auch im Bereich der Fernsehproduktion wird der Sender weniger Geld zur Verfügung haben. Das, so teilte Intendant Joachim Knuth im Mai mit, betreffe vor allem den Bereich Unterhaltung: „Zukünftig wird es weniger Tatorte geben.“ Inwieweit das auch die Produktion der Göttingen-Tatorte betrifft, ist noch nicht klar. Aber: „Ja, es wird einen vierten Göttingen Tatort geben“, verrät Iris Bents, Sprecherin des NDR in Hamburg, gegenüber dem Göttinger Tageblatt.

Drehbeginn ist „voraussichtlich im August“

Wie Bents dem Göttinger Tageblatt gegenüber außerdem am Donnerstag erklärte, stehe der genaue Drehbeginn noch nicht fest. Ermitteln werden aber wieder Kommissarin Charlotte Lindholm ( Maria Furtwängler) und ihre Göttinger Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba). Lindholm wurde im ersten der bislang drei in Göttingen gedrehten Krimis in die Universitätsstadt Göttingen strafversetzt — aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Mit Schmitz fand sie eine Kollegen, die ebenso eigenwillig ermittelt.

Wegen der Corona-Pandemie, so Bents weiter, lasse sich der Drehstart noch nicht festlegen. Wenn alles glatt läuft, könnte Göttingen im Sommer wieder zur Kulisse für den NDR-Tatort werden. „Voraussichtlich geht es im August los.“

Von Britta Bielefeld/ GT/RND