Hannover

Es ist eine Debatte, die schon lange besteht: Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) gilt im Kabinett der rot-schwarzen Landesregierung als schwächste Ministerin.

Seit 2017 ist die Braunschweigerin für die sozialpolitische Ausrichtung der Groko zuständig. Doch Reimann blieb bisher blass. Der Fehlstart der Pflegekammer und der versendeten und überhöhten Mitgliederbescheide rückte sie immer weiter ins Abseits. Nicht zuletzt, weil sie nach außen hin argumentierte, „nicht die Gouvernante“ der Kammer, die zur Stärkung der Pflege eingerichtet wurde, zu sein. Die Kammer ist formal zwar unabhängig, allerdings lag die Aufsicht über sie im von Reimann geführten Ministerium. Dann stellte sich heraus, dass Reimanns Staatssekretär Heiger Scholz sehr wohl um die Problematik der Kammer wusste.

Nicht das einzige Defizit, findet man im Parlament. Seit Monaten stehe Reimann völlig blank da, wenn es um das Thema Pflege gehe. Und das, obwohl bekannt sei, dass das Land in einer Fachkräftemisere stecke, sagte eine Parlamentarierin gegenüber der NP. Nun präsentierte Reimann am Freitag ihre „Konzertierte Aktion Pflege“. In einer großen Pressekonferenz kündigte die Ministerin an, dass sie gemeinsam mit Krankenkassen, Pflegediensten und Spitzenverbänden bis Herbst Ergebnisse auf den Tisch legen wolle.

Ein plötzlicher Aktionismus, ist man sich sicher. Ein Beteiligter der Konzertierten Aktion, der ungenannt bleiben will, sagt, das komme nicht von ungefähr: „Der Ministerpräsident hat sie ordentlich zusammengefaltet.“ Sie sei angeschossen. Eine Parlamentarierin geht sogar noch weiter, sie ist überzeugt, dass die Konzertierten Aktion und ihre Ergebnisse zugleich ein Ultimatum für Reimann als Ministerin seien. „Sie ist einfach nicht mehr tragbar.“

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte unterdessen schon auf seiner Sommerreise zu Beginn der Woche angekündigt, dass im Bereich Pflege bis Herbst dringend etwas geschehen müsse. Dabei wirkte er durchaus angefasst. CDU-nahe Kreise werten dies als klare Position. „Sie steht kurz vor dem Rausschmiss.“ Andere wiederum trauen Weil nicht zu, eine Ministerin aus dem Kabinett zu werfen. Allerdings habe sich Reimann, so heißt es, in der Vergangenheit immer wieder „Rüffel“ und „böse Sprüche“ anhören müssen.

Offiziell gab sich die Staatskanzlei verhalten. Es sei nicht bekannt, dass es einen Disput zwischen der Sozialministerin und dem Ministerpräsidenten gegeben habe.

Kritik auch aus den eigenen Reihen

Gleichwohl sind inzwischen auch einige Teile der eigenen Fraktion stark verärgert. Hinter vorgehaltener Hand sagt man sich, dass Weil schon längst genügend Gründe gehabt hätte, Reimann aus dem Kabinett zu werfen. Insbesondere deswegen, weil das Sozialministerium ein wichtiger Stimmenbringer für die umfrageschwachen Sozialdemokraten sein solle. Überdies sagte ein Fraktionsmitglied der NP: „Sie hat jegliches Vertrauen verloren. Parlament und Regierung arbeiten in diesem Fall nur noch nebeneinander her.“ Andere SPD-Parlamentarier kommentieren das verhaltener. Einigkeit besteht jedoch in einem Punkt: „Sie gibt keine glückliche Figur als Ministerin ab.“

Von Mandy Sarti