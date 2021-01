Vorerst wird der Unterricht in Niedersachsen bis zum 14. Februar heruntergefahren. Doch wie geht es nach dem Bildungslockdown weiter? Ist das Land gut genug auf Schule in Zeiten der Pandemie vorbereitet? Die Sorge wächst.

Zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht: Grundschüler und Kinder und Jugendliche in Abschlussjahrgängen werden im Wechsel in der Schule oder zuhause unterrichtet. Für einen Großteil der Schüler bleiben die Schulen aber bis zum 14. Februar geschlossen – vorerst. In Niedersachsen wächst die Sorge um die Sicherheit in den Schulen. Quelle: Annette Riedl/dpa/Symbolbild