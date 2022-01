Sonderausschuss wertet Corona-Politik aus: Welche Rolle spielen Kinder?

Hannover

Beinah zwei Jahre ist es her, seit der erste Covid-19-Fall in Niedersachsen entdeckt wurde. Die Pandemie stellt das Land seither vor ganz neue Aufgaben. Um die Erfahrungen auszuwerten, hat der Landtag im Oktober 2020 einen Sonderausschuss einberufen. Der hat nun seinen Abschlussbericht an die Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) übergeben – mit klaren Handlungsempfehlungen. Im Fokus stehen dabei auch Kinder und Jugendliche.

Gerade die Schulschließungen zu Beginn der Pandemie und der komplette Wegfall sozialer Einrichtungen werden in dem Bericht thematisiert. So müssten Stufenpläne angepasst und der Nahverkehr vor der Schule entzerrt werden. „Eine besondere Lehre aus der Pandemie ist die Einsicht, dass es für Kinder und Jugendliche eines erleichterten Zugangs zu Beratungsangeboten in Hilfesituationen jedweder Art bedarf“, heißt es in dem Bericht.

Kinder und Jugendliche mehr einbeziehen

Kinder und Jugendliche hätten viel Verantwortung bewiesen, entsprechend müssten sie in Zukunft auch berücksichtigt werden. „Junge Menschen sollten in politischen Gremien gehört und in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden, um sicherzustellen, dass ihre Ideen mitgedacht und ihre Bedürfnisse hinreichend berücksichtigt werden. Ein Punkt, der seit Beginn der Pandemie immer wieder von Verbänden aufgegriffen und gefordert wurde.

Auch bei den Landtagsfraktionen besteht bei diesem Punkt Einigkeit. Jens Nacke, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, ist überzeugt: „Kinder und Jugendliche haben wir zu lange aus dem Blick verloren. Der Präsenzunterricht an unseren Schulen muss in Zeiten der Pandemie gewährleistet werden. Hier ist das Land in der Pflicht, klare Lösungen aufzuzeigen.“ Wie diese konkret aussehen könnten, ließ er allerdings offen.

Sein SPD-Kollege Wiard Siebels betonte indes: „Eine wichtige Lehre der ersten Monate der Pandemie ist, dass die Schulen und Bildungseinrichtungen keine Treiber der Pandemie sind. Daher setzen wir nun auf Präsenzunterricht, wenn er möglich ist.“ Bei der Digitalisierung müsse das Land noch besser werden. Zudem bezog er sich auf die zum Teil nicht funktionierenden Fenster und fehlenden Luftfilter und Lüftungsanlagen: „Bei Um- und Neubauten von Schulen werden die gesammelten Erfahrungen des effektiven Infektionsschutzes in Zukunft ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grüne und FDP sehen Handlungsbedarf bei Lüftungsanlagen

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, findet derweil drastischere Worte: „Der Schulbetrieb war nicht ausreichend auf den Unterricht in einer Pandemie vorbereitet.“ Vielmehr hätten Familien, Kinder und Jugendliche häufig sogar besonders unter den Einschränkungen infolge der Pandemie gelitten. Sie fordert daher eine wissenschaftliche Datenbasis zu Schulschließungen und -öffnungen. Zudem müsste der Alltag in den Einrichtungen sicherer gestaltet werden. Grüne und FDP fordern bereits seit einem Jahr den Einbau von Lüftungsanlagen.

Entsprechend kritisch bewerteten daher auch die Liberalen die Bildungspolitik der rot-schwarzen Landesregierung seit Ausbruch der Pandemie. „Es wurde deutlich, wie viel Nachholbedarf im Gesundheitssystem, den Schulen und Hochschulen sowie in vielen weiteren Bereichen der Gesellschaft besteht, um auf eine erneute Herausforderung wie die Corona-Pandemie vorbereitet zu sein.“ Die neue Landesregierung müsse diese Ergebnisse in ihre Politik einbeziehen.

Von Mandy Sarti