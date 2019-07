Hannover

Für die Schüler in Niedersachsen hat am Mittwoch die wohl schönste Zeit des Jahres begonnen: Rund 830.000 Mädchen und Jungen sind in die Sommerferien gestartet. Für die Kinder der unteren Klassen gab es am Mittwoch Zeugnisse, die Abiturienten haben ihre Urkunden schon seit einigen Tagen in der Hand. 358 Schülerinnen und Schüler bestanden in Niedersachsen in diesem Jahr ihr Abitur nach Angaben des Kultusministeriums mit der Traumnote 1,0. Das waren 1,15 Prozent des gesamten Jahrgangs.

„Akku aufladen ist wichtig“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) gratulierte allen Schülern zu den Zeugnissen. „Die Sommerferien sind für viele Schülerinnen und Schüler das Highlight des Jahres“, sagte Tonne. „Die gemeinsame Zeit mit der Familie oder mit Freunden ist wichtig, um den Akku aufzuladen.“

Das neue Schuljahr beginnt am 15. August. Wenige Tage danach werden in Niedersachsen die rund 70.000 Schulanfänger in den ersten Klassen der Grundschulen eingeschult.

Mit der ganzen Schule ins Freibad

Auch in Bremen begannen am Mittwoch die Sommerferien. Das Bremerhavener Lloyd Gymnasium nutzte den Tag vor der Zeugnisvergabe traditionell zum Schwimmen: Die ganze Schule ging mit rund 830 Kindern ins Freibad. „Wenn man mal ehrlich ist: Guckt man an den letzten Tagen in die Klassenräume, werden nur noch Filme geguckt. Das ist eine bessere Alternative“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Katja Krämer.

