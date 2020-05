Freizeitpark öffnet wieder: So funktioniert der Besuch im Heide-Park jetzt

Soltau

Die Corona-Krise hat auch den Saisonstart der Freizeitparks in Niedersachsen ausgesetzt. Mit den Lockerungen geht es am 25. Mai wieder los. Der Heide-Park in Soltau öffnet als eine der ersten Einrichtungen. Andere Parks lassen sich mehr Zeit: Der Erse Park in Uetze öffnet erst am 29. Mai.

In jedem Fall ist beim Besuch eines Freizeitparks einiges zu beachten – in jedem Fall mehr als beim Einkauf in der Innenstadt. Das sind die Besonderheiten beim Besuch des Heide-Parks in Soltau:

Wie bekomme ich Eintrittskarten?

Eintrittskarten gibt es nur noch online. Die Tickets sind an einen Tag und sogar an eine bestimmte Uhrzeit gebunden. Tageskassen sind nicht geöffnet. Wer eine Jahreskarte hat, muss zusätzlich ein Reservierungsticket für einen bestimmten Tag und eine bestimmte Zeit online dazubuchen, sonst ist kein Besuch möglich. Es kostet einen Euro zusätzlich. Die Zahl der Tickets ist begrenzt, damit sich nicht zu viele Gäste im Park aufhalten.

Muss ich eine Maske tragen?

Im ganzen Park gilt eine Maskenpflicht. Im Gegensatz zu Läden in Innenstädten oder Supermärkten reicht kein loser Schal. Da der Mund-Nasen-Schutz auch in den Fahrgeschäften getragen werden muss, muss dieser straff sitzen. Einzige Ausnahme sind eng anliegende Multifunktionstücher. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Gibt es einen Sicherheitsabstand?

Auch im Heide-Park gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Um Abstände einzuhalten, bleiben Sitze bzw. Sitzreihen frei. Geschlossen sind folgende Fahrgeschäfte: Dampfkarussell, La Ola, Peppas Haus, Panoramaturm, Drachengrotte, Ghostbusters 5D, Wüstenflitzer. Die Achterbahn Colossos steht wegen eines Getriebeschadens noch nicht zur Verfügung.

Wird desinfiziert?

Mitarbeiter werden Haltegriffe und Bügel in Fahrgeschäften regelmäßig desinfizieren.

Was ist mit den Restaurants?

Restaurants haben geöffnet. Sitzplätze gibt es aber nur draußen. Auch können alle Speisen mitgenommen und unterwegs verzehrt werden. Das Wirtshaus des Admirals und Mamma Rosa’s Pizza & Pasta haben allerdings geschlossen.

Und sonst noch?

Während die Souvenir-Shops normal geöffnet sind, findet keine Shows und Meet & Greets statt. Auch der Fotoverkauf ist ausgesetzt.

