Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist weiter gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 7,0, nachdem sich am Mittwoch noch 6,1 Menschen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen mit Corona neu infiziert hatten.