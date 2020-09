Sieben Gründe, warum sich im Herbst ein Urlaub an der Ostsee lohnt

Rostock

Der Herbst steht vor der Tür. Die perfekte Jahreszeit, Mecklenburg-Vorpommern zu entdecken. Eine Landpartie lohnt sich für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Wir kennen sieben gute Gründe, warum der Herbst das Zeug hat, auch Ihre Lieblingsjahreszeit zu werden. Nämlich weil Sie jetzt hier ...

Echte Naturschönheiten kennenlernen

Der Herbst treibt’s selbst an grauen Tagen bunt. Das Laub an Bäumen und Büschen leuchtet in Rot, Gelb und Orange. Die tief stehende Sonne taucht – wenn sie denn scheint – Landschaften in mildes Licht. Bei Schauern zaubert sie Regenbögen an den Himmel. Und echte Naturschönheiten, die nicht mit Reizen geizen, feiern jetzt ihren Geburtstag: Die drei Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, Jasmund und Müritz werden 30 Jahre alt und sind definitiv einen Ausflug wert.

Auf Touren kommen

Zu Fuß oder vom Rad aus das Land entdecken – das geht im Herbst besonders gut. Der Urlauberansturm der Sommermonate verebbt, was bleibt, sind sehenswerte Fleckchen, die man mit Glück für sich alleine hat. Gerade jetzt ein Erlebnis: ein Ausflug in Wälder wie die Stubnitz auf Rügen oder die Ivenacker Eichen bei Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte).

Wer lieber in geselliger Runde auf Entdeckungsreise geht, kommt ebenso auf seine Kosten: Ob durchs Moor oder entlang der Küste – in MV werden etliche geführte Touren angeboten. Einen Überblick gibt es hier: www.auf-nach-mv.de/wanderveransta

Gaumenkitzel erleben

Restaurants im ganzen Land locken Genießer mit exquisitem Gaumenkitzel: Ob Deftiges aus Wald und Wiesen, erntefrisches Gemüse oder Ostsee-Fisch – für jeden Geschmack sind Spezialitäten dabei. Lokale wie das „ Friedrich Franz“ in Bad Doberan, das „freustil“ in Binz auf Rügen oder die „Alte Schule Fürstenhagen“ in der Feldberger Seenlandschaft tischen Saisonales auf.

Wer lieber selbst den Kochlöffel schwingt, bekommt auf hiesigen Wochenmärkten bei regionalen Erzeugern die Zutaten dafür.

Sich etwas Gutes tun

Die frische Herbstluft stärkt das Immunsystem und bringt den Kreislauf in Schwung. Schon ein halbstündiger Spaziergang soll für die Gesundheit Wunder wirken. Wer seine Atemwege stärken möchte, sollte jetzt aktiv werden. MV bietet Outdoorsportlern Kulissen, bei denen sie die Anstrengung glatt vergessen. Stressgeplagten pustet der Herbstwind Sorgen weg. Frostbeulen können in Freizeitbädern, wie dem Wismarer Wonnemar oder dem Hansedom in Stralsund, in der Sauna oder bei Massagen vom Alltagsstress abschalten.

Beschenkt werden

Die Natur hat den Tisch (vitamin-)reich gedeckt: Steinpilz, Champignon und Marone sprießen. Wer den Korb mit Kappenträgern füllen will, holt sich Hilfe beim Profi: Landesweit bieten Pilzberater Touren durch Wald und Flur an. Wie groß die Vielfalt in MVs Wäldern ist, können Besucher noch bis zum 27. September im Botanischen Garten von Rostock erfahren –bei der Landespilzausstellung.

Nicht nur den Magen, auch das Auge weiß der Herbst zu verwöhnen. Auf Rügen und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bieten tausende Kraniche Hobbyfotografen reizvolle Ansichten. Die Glücksvögel fliegen geradezu auf MV: Im bedeutendsten Rastgebiet der Kraniche in Zentraleuropa – der Bock-Rügen-Kirr-Region im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft – werden in der Herbstzeit bis zu 50 000 Vögel gleichzeitig erwartet.

Neben Motivjägern können auch Sammler auf Beute hoffen: Nach Herbststürmen lohnt es sich, am Strand nach Bernsteinen und hübschen Treibhölzern Ausschau zu halten, zum Beispiel auf dem Darß oder den Stränden der Insel Rügen.

Nach Herbststürmen finden sich an der Küste oft Bernsteine oder andere hübsche Mitbringsel Quelle: dpa-Zentralbild

Sich ordentlich was anhören dürfen

Wegen Corona sind viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Den Konzerten in freier Wildbahn kann das Virus nichts anhaben: das Röhren der Hirsche oder das Trompeten der Kraniche. Der Hirschbrunft kann man zum Beispiel bei Bootstouren auf dem Störkanal lauschen, zu denen Ranger mit ihren Gästen ab Banzkow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ablegen.

Nicht minder hörenswert ist die kleine Herbstmusik: Regentropfen, die auf einen Schirm prasseln, Blätter, die unter Gummistiefeln rascheln, ein knisterndes Kaminfeuer.

Sich eine Auszeit gönnen

Nach dem hektischen Sommer kehrt Ruhe ein. Die meisten Urlauber sind weg. Strände und Wälder haben wir für uns. Wo sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Touristen drängten – in den Ostseebädern Warnemünde, Binz auf Rügen und Ahlbeck auf Usedom zum Beispiel –, kann man mit fortschreitender Jahreszeit zunehmend entspannter spazieren.

Und weil das Wetter an manchen Tagen nicht unbedingt dazu reizt, rauszugehen, können wir auch ohne schlechtes Gewissen Nachmittage zu Hause vertrödeln – mit Kuscheldecke, Kerzenschein und einem guten Buch. Dabei können Leser Mecklenburg-Vorpommern von ganz anderen Seiten kennenlernen – zum Beispiel durch regionale Kriminalromane wie „Dünenmord“ von Katharina Peters oder „Kruso“, den auf Hiddensee spielenden Bestseller von Lutz Seiler.

Von Antje Bernstein