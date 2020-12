Kiel

Laut einem Bericht des "Spiegels" waren die Taucher aus Kiel im Auftrag der Umweltschutzorganisation WWF unterwegs gewesen, um Geisternetze in der Ostsee zu bergen. Auch unser Netzwerkpartner Kieler Nachrichten berichtet darüber. Geisternetze sind alte, im Meer zurückgelassene Fischernetze, die Fische und andere Tiere gefährden. Die Enigma hatte sich in einem dieser Netze verheddert - beim Tauchgang machten die Forscher dann die überraschende Entdeckung.

Enigma verschlüsselte Funksprüche der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

„Dass wir einmal eine der legendären Enigma-Maschinen finden würden, hätte ich mir nicht träumen lassen“, sagt Unterwasserarchäologe Florian Huber, der die Enigma mit zwei weiteren Taucher an Land gebracht hatte. Seit rund 18 Jahren tauche er professionell – die Enigma sei wahrscheinlich der Fund seines Lebens.

Enigmas spielten im Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle. Mithilfe der Chiffriermaschinen verschlüsselten die deutsche Wehrmacht und Marine die meisten ihrer Funksprüche. Die Enigma aus der Ostsee ist ein Modell des Typen M3 und wurde unter anderem auf deutschen Kriegsschiffen eingesetzt.

Nur drei M3-Enigmas in deutschen Museen

„Der historische Wert der gefundenen Enigma ist unschätzbar, weil es nur sehr wenige erhaltene Geräte gibt“, sagt Militärhistoriker Jann Witt vom Deutschen Marinebund in Laboe den Kieler Nachrichten. Die meisten Enigmas wurden vor Ende des Krieges zerstört, von den M3-Enigmas stehen nur drei Exemplare in deutschen Museen. Auf dem Sammlermarkt wechseln die Maschinen oft für sechsstellige Summen ihren Besitzer. Witt und zwei weitere Experten haben die Echtheit des Fundes bestätigt.

Enigma vermutlich bewusst versenkt

Wie die Enigma auf den Grund der Ostsee gelangte, ist noch unklar. Florian Huber vermutet aber, dass sie im Rahmen des sogenannten Regenbogen-Befehls über Bord ging. Am 5. Mai 1945, kurz vor Kriegsende, versenkten die deutschen Besatzungen von rund 50 U-Booten und Kriegsschiffen ihre eigenen Schiffe in der Geltinger Bucht, damit diese nicht in die Hände der Alliierten fallen konnten.

Huber meldete den Fund sofort beim Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Am Freitag wird die Enigma in die Restaurierungswerkstatt des Museums für Archäologie nach Schloss Gottorf gebracht. Dort soll sie weiter untersucht und konserviert werden.

Von Jonas Bickel/KN