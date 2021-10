Starke Sonnenstürme als Folge von heftigen Plasma-Ausbrüchen auf dem Stern machen es möglich: In der Gegend um Kiel und Lübeck sind dieses Wochenende Polarlichter zu beobachten. Hier sind erste Fotos.

Polarlicht an der Ostsee: Leser Lars Berger (zu Instagram zu finden unter dem Account @picpage_kielersprotte) hat diese Aufnahmen in der Nacht zu Sonnabend beim Leuchtturm Bülk an der Ostseeküste bei Kiel gemacht. Quelle: Leserbild