Schweringen

Bei Fotoaufnahmen ist einem 18-Jährigen in Schweringen bei Nienburg sein Wagen in die Weser gerollt und untergegangen. Der junge Mann hatte offensichtlich die Handbremse nicht angezogen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Mögliche Verschmutzung der Weser wird untersucht

Dem Jugendlichen gelang es demnach nicht, sein Auto zu stoppen, als es am Sonntagabend eine abschüssige Straße hinab in den Fluss rollte. Einsatzkräfte konnten den Wagen zunächst nicht bergen. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen eines Polizeisprechers auf 8000 Euro. Es müsse nun auch untersucht werden, ob der Wagen bei dem Unfall die Weser verschmutzt habe.

Von RND/dpa