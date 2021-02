Nach zwei Nächten im Klinikum ist Pflegehelfer Darius Piepke inzwischen in häuslicher Quarantäne in seiner Wohnung. Hilfe bekommt er dank der WhatsApp-Gruppe „Abbensen hilft“ aus seinem Dorf im Kreis Peine. Er fühlt sich „völlig erschöpft“ und appelliert an alle: „Nehmt das Virus ernst!“