In etwas mehr als sechs Wochen starten in Niedersachsen die Weihnachtsferien. Bis dahin sollen die Schulen solange wie möglich offen gehalten werden. Doch wie kann das gelingen? Um die Pädagogen zu schützen, fordert die Bildungsgewerkschaft GEW das Land nun auf, noch in diesem Jahr eine Million FFP2-Masken für die Schulen anzuschaffen.

„Die rund 100.000 niedersächsischen Schulbeschäftigten haben ein Anrecht auf den Schutz ihrer Gesundheit“, macht GEW-Vorsitzende Laura Pooth deutlich. Das Kultusministerium dürfe keine Sekunde mehr zögern, bei einer ähnlichen Lage im kommenden Jahr müsse darüber hinaus weiter nachgesteuert werden. Sie kritisiert: „Darauf zu bauen, dass die Beschäftigten sich ihre Masken selbst nähen und dass ein bisschen Lüften schon ausreicht, ist nicht die Art der Fürsorgepflicht, die in Pandemie-Zeiten angebracht ist.“

Weiter steigende Zahlen

Die Infektionszahlen in Niedersachsen steigen weiter: Am Donnerstag gab es im Vergleich zum Vortag 1423 neue laborbestätigte Fälle. In Niedersachsen sind derzeit rund 340 von 3000 Schulen von dem Coronavirus betroffen. Davon sind nach Angaben des Kultusministeriums sechs Schulen geschlossen, an 227 weiteren sind einzelne Klassen oder Lerngruppen nicht im Unterricht. Zudem organisieren 109 Einrichtungen den Unterricht im Szenario B.

Der Schutz vor dem Virus ist dabei vor allem für die Lehrkräfte wichtig. Nadine Lievenbruck, Lehrerin an der Leibnizschule, hat deswegen eine Petition gestartet, in der sie das Land ebenfalls zum Handeln auffordert. Innerhalb eines Tages wurde diese bereits mehr als zweihundertmal unterzeichnet. „In diesen Zeiten gehören Masken zum Arbeitsschutz dazu“, sagt sie gegenüber der NP. Es könne nicht sein, dass Länder wie Bremen, Hessen und Baden-Württemberg diese bereits stellen und die Lehrkräfte in Niedersachsen weiter selbst für die Kosten aufkommen müssen. „Ich habe mir die Maske bereits nach den Herbstferien zugelegt, weil ich mich unsicher damit gefühlt habe, in den Präsenzunterricht zurückzukehren.“ Das hat ihr jetzt geholfen. In einer ihrer Lerngruppen kam es zu einem Covid-19-Infektion. Sie ist überzeugt: Wegen der Maske sei ihr Corona-Test negativ ausgefallen.

Grüne unterstützen Forderung

Für Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen und bildungspolitische Sprecherin, steht deswegen fest: „Die kostenlose Bereitstellung von FFP2-Masken für die Schulbeschäftigten ist gerade in der aktuellen Lage aus unserer Sicht eine Selbstverständlichkeit.“ Nur durch Vorsorge könne es gelingen, den Präsenzunterricht solange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Auch an der Leonore Goldschmidt Schule im Stadtteil Mühlenberg unterstützt man den Vorstoß. „Die Beschaffung der Masken durch das Land, wäre ein klares Signal, dass der Schutz der Lehrkräfte wichtig ist“, sagt Schulleiter Michael Bax im Gespräch mit der NP. An der Integrierten Gesamtschule werden mehr als 1000 Schüler unterrichtet. Die Organisation sei ohnehin schwierig. Deswegen macht Michael Bax sich auch dafür stark, konsequent in das „Szenario B“ zu wechseln: „Es findet zwar weniger Präsenzunterricht statt, es täte aber allen Beteiligten gut, wenn sich die Lage etwas entzerrt werden könnte.“ Für viele Schüler sei es anstrengend, die Maske acht Stunden am Tag zu tragen. Der Pädagoge ist dabei sicher, dass das Wechselmodell den Kindern und Jugendlichen nicht schade: „Wir haben vor den Sommerferien gelernt, dass die Kleingruppen auch dazu führen, dass der Unterricht intensiver ist.“

Kritik vom Schulleiter eines Gymnasiums

Anders sieht das der Schulleiter der Wilhelm Raabe Schule am Maschsee. Martin Thunich wünscht sich mehr „Gelassenheit“ in der Debatte. „Wenn wir alle vernünftig handeln, können wir viel Geld sparen. Gerade findet aber ein Überbietungswettbewerb bei den Maßnahmen statt.“ Er stellt sich dabei an die Seite von Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Der Sozialdemokrat sorge für viel Sicherheit in der aktuellen Lage. „Das Kultusministerbashing muss jetzt mal aufhören.“

Dennoch wird der Vorschlag im Kultusministerium geprüft. „Damit wollen wir den neuen Rahmenbedingungen mit gestiegenen Infektionszahlen vor allem außerhalb der Schulen Rechnung tragen“, erklärt ein Sprecher des Hauses von Grant Hendrik Tonne. Es bestehe aber noch Gesprächsbedarf.

Nicht die einzige Neuigkeit: Der Kultusminister hat sich auch dazu entschieden, die Idee der Vorweihnachtsquarantäne zu verwerfen. „Wir haben uns vom Landesgesundheitsamt entsprechend fachlich beraten lassen. Aus unserer Sicht hätten wir das gerne ermöglicht, aber vor dem Hintergrund dieser Informationen wäre eine Vorweihnachtsquarantäne in der vorgeschlagenen Form nicht vertretbar gewesen, weil sie die Familien und Angehörigen nicht verlässlich schützen würde.“ Geprüft wurde, ob es sinnvoll sei, den Präsenzunterricht bereits am 18. Dezember enden zu lassen. Bis zum Beginn der Weihnachtsferien, hätten die Kinder dann zu Hause gelernt.

Wie lange sie noch die Schule besuchen können, bleibt weiter unklar. Sicher ist aber: Es muss noch eine Menge geregelt werden.

Von Mandy Sarti