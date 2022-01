Hannover

Am Montag geht in Niedersachsen die Schule wieder los – mit Präsenzunterricht. Die Corona-Variante Omikron ist dabei die jedoch große Unbekannte. Stefan Politze, bildungspolitischer Sprecher der SPD, und Björn Försterling, Bildungsexperte der FDP, diskutieren im Interview über die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen in den Schulen und darüber, welche Gefahren die Virusvariante für den Präsenzunterricht birgt.

Testen, Maske tragen, Abstand halten. Unter diesen Voraussetzungen soll am Montag in Niedersachsen die Schule beginnen. Herr Politze, wie sicher ist der Schulbeginn?

Stefan Politze: In einer Pandemie ist nichts sicher. Allerdings werden wichtige Schutzmaßnahmen umgesetzt, um den Präsenzunterricht möglich zu machen. Deswegen schicke ich meine Kinder am Montag beruhigt in die Schule.

Björn Försterling: Auch ich bin überzeugt, dass Eltern ihre Kinder guten Gewissens in die Schule schicken können. Trotzdem muss Kultusminister Grant Hendrik Tonne nachsteuern: Angesichts der Gefahr durch die Omikron-Variante müssen die täglichen Tests auch auf die geimpften und genesenen Kinder ausgeweitet werden. Nur so kann der Ausbruch der Mutation schnell erkannt werden.

Einige Verbände und Gewerkschaften sehen das anders. Auf Bundesebene fordern sie die Verlängerung der Weihnachtsferien. Irritiert Sie das?

Stefan Politze: Die Verlängerung der Schulferien bringt uns kein Stück weiter, so wird das Problem nur verschoben. Zudem bringt diese Forderung Nachteile für die Schülerinnen und Schüler mit sich, die sich in der Prüfungsphase befinden. Entscheidend ist es deshalb, ein hohes Sicherheitsnetz zu spannen. Dies gelingt mit den Tests. Daneben gibt es die Regelung, bei einem Infektionsfall ganze Klassen aus dem System nehmen zu können. Das sind effiziente Maßnahmen.

Björn Försterling: Pauschale Schulschließungen sind immer die falsche Antwort. Nach zwei Jahren Pandemie können wir eines nämlich sicher feststellen: Schule ist wichtig für soziale Kontakte und die persönliche Entwicklung der Kinder.

Schwachstellen bei der Digitalisierung

Herr Försterling, Ihre Fraktion kritisiert seit Beginn der Pandemie die Ausstattung der Schulen. Das, was Sie sagen, klingt aber ein wenig so, als sei jetzt alles gut?

Nein, es gibt noch immer Verbesserungspotenzial. Schon vor zwei Jahren hätten sich Bund und Länder umgehend um Luftfilter kümmern müssen. Ich werde auch nicht müde zu erwähnen, wie wichtig Lüftungsanlagen sind. Übrigens auch für die Zeit nach der Pandemie – saubere Luft ist immer gut fürs Lernen. Außerdem sehe ich Schwachstellen bei der Digitalisierung. Einerseits fehlt es an Hardware und es könnten mehr Apps im Einsatz sein. Andererseits werden die Möglichkeiten nicht ausreichend ausgeschöpft. Durch Tutorials könnte das Lernen deutlich erleichtert werden.

Herr Politze, die Vorverlegung der Weihnachtsferien ist auch daran gescheitert, dass noch immer nicht alle Schulen fürs Homeschooling ausgestattet sind. Ihr Koalitionspartner CDU hat das kritisiert. Sehen Sie die Situation auch so problematisch?

Stefan Politze: Beim Thema Digitalisierung kann man immer besser werden. Schwierig empfinde ich vor allem das Zusammenspiel zwischen Land und Kommunen, die Kommunikation muss deutlich verbessert werden. Die Stadt Hannover hat lange Zeit keine Mittel für Digitalisierung abgerufen, in diesem Jahr fließen zum ersten Mal vier Millionen Euro. Damit das gelingen konnte, brauchte es lange Gespräche mit der Bildungsdezernentin.

Liegt das an den Kommunen oder eher an der Komplexität der Anträge?

Björn Försterling: Ich erlebe eher eine Verunsicherung der Schulträger darüber, was sie mit den Mitteln anstellen können. Deswegen halte ich die Pläne der Ampel für richtig, Bund und Länder erneut an den Tisch zu holen und so die Abläufe zu optimieren. Es kann nicht sein, dass beim Bund Milliarden liegen, die für die Transformation der Schulen dringend notwendig sind.

„Schule wurde nicht vernachlässigt“

Viele Eltern haben seit Beginn der Pandemie den Eindruck, dass Wirtschaft vor Bildung geht. Können Sie das nachvollziehen, Herr Politze?

Stefan Politze: Die Wirtschaft ist nicht mehr im Fokus des politischen Handelns als die Bildung. Aber ich muss zugeben, die Situation wirkt optisch verwirrend. Das Land hat insgesamt zehn Milliarden an Corona-Hilfen bereitgestellt und davon einen großen Teil für die Wirtschaft. Dass so eine größere Summe in die Wirtschaft investiert wird, hängt auch damit zusammen wie viele Arbeitsplätze durch die Pandemie gefährdet wurden. Schule betrifft personalmäßig dagegen weniger Menschen. Dennoch wurde dieser Bereich nicht vernachlässigt. Das lässt sich auch daran erkennen, welche Anstrengungen inzwischen unternommen werden, um Schulen offenzuhalten. Fest steht aber auch: In zukunftsfähige Bildung kann nie genügend Geld investiert werden.

Die Omikron-Variante hat sich innerhalb einer Woche rasant ausgebreitet und ist schon jetzt dominierend. Aus den Erfahrungen anderer Länder können wir sehen, dass die Fallzahlen rasant steigen. Wie sicher ist es, dass Schulen nicht doch geschlossen werden müssen?

Björn Försterling: Die Situation birgt natürlich die Gefahr, dass die kritische Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden kann. Deswegen sind die vorgeschlagenen Quarantäne-Regeln vom Bund der richtige Weg, um den massiven Personalausfall zu verhindern. Gleichzeitig bin ich ähnlich wie Virologe Christian Drosten vorsichtig optimistisch, dass die Omikron-Variante ein Weg aus der Pandemie in eine endemische Lage sein könnte.

Stefan Politze: Auch ich bin angesichts der vielen vollständig geimpften Lehrkräfte optimistisch, dass das Personal nicht so stark betroffen sein wird. Dennoch werden auch die Schulen nicht vollständig von der Gefahr der Infektionsausbrüche befreit sein. Deswegen wird es darum gehen, weiter fürs Impfen zu werben und im Falle von ausfallenden Lehrkräften das Pflichtprogramm aufrechtzuhalten.

Herr Försterling, Sie kritisieren immer wieder den Lehrkräftemangel an Schulen. Rächt sich in dieser Phase der Pandemie, dass nicht genug getan wurde?

Björn Försterling: Die Situation zeigt zumindest, dass mehr getan werden muss. Es ist dringend notwendig, die Studienkapazitäten zu erhöhen und Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte so zu bezahlen wie Gymnasiallehrkräfte. Es muss alles dafür getan werden, mehr Lehrkräfte ins System zu bekommen und sie auch in Niedersachsen zu halten.

Mehr Geld und Mut, um in Bildung zu investieren

Herr Politze, das Bildungsressort gehört den Sozialdemokraten. Ist es Ihrem Kultusminister nicht gelungen, die Situation zu verbessern?

Stefan Politze: All die Punkte, die Herr Försterling angesprochen hat, sind verbesserungswürdig. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat stark in diese Richtung gekämpft. Allerdings kostet jede einzelne dieser Maßnahmen viel Geld und das Finanzministerium gehört nun mal leider nicht in die Zuständigkeit der SPD.

Sie hoffen also auf eine neue Koalition, um mehr zu bewegen?

Stefan Politze: Es braucht mehr Geld und mehr Mut, in Bildung zu investieren. Eine Koalition ist immer nur eine Ehe auf Zeit und gerade eine GroKo sollte immer zeitlich begrenzt sein. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir mit FDP und Grüne viel bewegen könnten.

In der Debatte um Bildung wird vornehmlich über die Schulen diskutiert. Die Kita ist aber ebenso entscheidend. Wie lassen sich die Bedingungen dort verbessern?

Björn Försterling: Indem wir Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlen und umgehend die dritte Kitakraft einführen.

An Schulen gibt es bereits eine Testpflicht, an Kitas allerdings nicht. Passt das in die dynamische Entwicklung dieser Zeit, Herr Politze?

Stefan Politze: Anders als der Schulbesuch unterliegt der Kitabesuch keiner Pflicht. Uns muss deshalb der Spagat gelingen, den Alltag möglichst sicher zu gestalten, aber nicht dafür zu sorgen, dass Kinder aufgrund einer Testpflicht durch ihre Eltern von der Bildung ferngehalten werden.

Mit einer Kitapflicht ließe sich dieses Problem lösen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Kinder ungeachtet ihrer Herkunft die gleichen Bildungsvoraussetzungen haben, oder nicht?

Björn Försterling: Eine Kindergartenpflicht sehe ich im Moment noch nicht. Die FDP will aber in der Landtagswahl darum kämpfen, dass die Schuleingangsuntersuchung ausgebaut wird. Wir wollen die Sprachuntersuchung wieder aufnehmen und so dafür sorgen, dass gezielte Förderangebote für mehr Bildungschancen gemacht werden können.

Stefan Politze: Ich sehe keinen Sinn in einer Kitapflicht. Nicht zuletzt, weil die Kommunen dann auch genügend Plätze zur Verfügung stellen müssten und das dürfte die größte Herausforderung sein. Dennoch lässt sich klar feststellen, dass der Teil der Kinder, der vor der Einschulung nicht die Kita besucht hat, häufig sprachliche Nachteile hat. Deswegen ist es wichtig, die Sprachqualifizierung auszubauen. Es darf nicht sein, dass Kinder schon ihr erstes Handicap bei der Einschulung haben, weil sie in der Sprache unsicher sind.

Von Mandy Sarti