Hannover

Zum Schulstart in Niedersachsen erhöht die rot-schwarze Landesregierung noch einmal die Sicherheitsvorkehrungen: Ab sofort müssen sich auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler testen lassen. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, die bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben.

„Die Schule ist heute wieder im Präsenzbetrieb gestartet, wofür ich sehr dankbar bin. Trotz der Hochinzidenzlage halte ich das für ausdrücklich richtig“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch in Hannover. Gleichzeitig verstehe er aber sehr gut, dass die aktuelle Lage für Verunsicherung sorge. „Damit der Gesundheitsschutz der Kinder und des Personals weiterhin auf hohem Niveau erfolgt und die Kitas und Schulen offenbleiben können, legen wir regelmäßig bei der Sicherheit nach – so auch in dieser Phase der Pandemie.“

Testinfrastruktur soll sichergestellt werden

Für die täglichen Tests in den Schule stehen wöchentlich 5,5 Millionen Kits zur Verfügung. Die Versorgung sei gesichert, betonte Grant Hendrik Tonne. Dennoch könne es angesichts der steigenden Zahlen und der damit verbundenen Quarantäne-Anordnungen zu Lieferschwierigkeiten kommen. In diesen Fällen sollen die Schulen zunächst die Restbestände aufbrauchen oder Tests aus anderen Schulen beschafft werden. Bei einem gravierenden Engpass könne es auch zu einer Reduzierung der Testintervalle kommen.

Um den Schulbetrieb solange wie möglich aufrechtzuerhalten, geht den Schulen ein Handlungsrahmen zu. Dabei geht das Kultusministerium auch auf die aktuelle Situation in den Gesundheitsämtern ein – aufgrund der stetig steigenden Zahl der Covid-19-Neuinfektionen kommen einige Behörden bei der Kontaktnachverfolgung in Verzug. Dennoch gelte: Schulschließungen und der Wechsel ins Szenario B können nur durch die Gesundheitsämter angeordnet werden. Sollte die Behörde aber nicht erreichbar sein, können Schulen aber die Präsenzpflicht aufheben, bis das Gesundheitsamt wieder reagiert. Dazu ist eine Genehmigung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung erforderlich.

Das Ministerium klärt auch erneut über die Absonderung auf: Wer nachweislich infiziert ist, muss zehn Tage in häusliche Isolation. Eine Freitestung ist nach sieben Tagen möglich, wenn zuvor 48 Stunden keine Symptome aufgetreten sind. Aufgrund der verschärften Regeln innerhalb der Schule, gelten Mitschülerinnen und Mitschüler nicht mehr als Kontaktperson und müssen nicht in Quarantäne.

Testpflicht gilt ab dem 15. Februar auch in Kitas

Neben der Ausweitung der Testpflicht in den Schulen, gilt ab dem 15. Februar auch eine Testpflicht für die Kitas. „Es handelt sich dabei um qualitätsgesicherte und kindgerechte POC-Antigen-Tests zur Selbstanwendung, vorerst als Nasenabstrich. Wir haben aber alles in die Wege geleitet, um auch Lutsch- oder Lollitests als Ergänzung anbieten zu können“, erklärte der Minister. Die Tests sollen wie im Schulbereich auch, vor dem Kita-Besuch zuhause gemacht werden – so soll verhindert werden, dass die Infektion in die Einrichtung getragen wird. Lässt sich ein Kind nicht testen, ist die „Umfeldtestung“ möglich: Eltern oder Erziehungsberechtigte können dann anstelle des Kindes einen negativen Test vorlegen.

Laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne sind die Regeln nötig, um über den Omikron-Berg zu gelangen. „Es liegen noch ein paar harte Wochen vor uns“, stellte er fest und appellierte an die Erwachsenen, sich zurückzuhalten und impfen zu lassen.

Von Mandy Sarti