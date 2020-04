Schulöffnung in Niedersachsen weiter in der Kritik

Hannover

Gut sechs Wochen liegt es zurück, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) die Schulschließungen wegen des Coronavirus für Niedersachsen verkündet hat. Am Montag sind die Abschlussklassen zurück in die Schulen gekehrt. Doch die Vorkehrungen des Landes sorgen nicht überall für Zuspruch.

Björn Försterling ( FDP) lobte zwar den schrittweisen Einstieg zurück ins Schulleben, machte aber auch deutlich: „Die anderen Jahrgänge dürfen nicht außer Acht gelassen werden.“ Dabei spricht der Liberale von den Klassenstufen eins, fünf und sechs, die erst ab dem 1. Juni wieder in der Schule unterrichtet werden sollen. „Der Präsenzunterricht ist wichtig, um Lerninhalte zu vermittelt.“ Deswegen sei es wichtig, dass die Landesregierung phasenweise auch diesen Klassen wieder den Schulbesuch ermögliche. Überdies forderte Försterling, dass die Kultusminister aller Länder endlich Investitionen für digitale Bildungsangebote vornehmen.

Mareike Wulf ( CDU) sagte der NP, dass es verfrüht sei, über den Schulbesuch der anderen Jahrgänge nachzudenken. Man müsse zunächst das weitere Infektionsgeschehen abwarten. Auch ob die Pläne des SPD-Ministers zum Schulstart richtig waren, könne man erst in ein paar Tagen bewerten.

Benachteiligt Konzept einzelne Schülergruppen?

Für die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, steht indes jetzt schon fest, dass Kultusminister Tonne zwar einen souveränen Plan vorgelegt, die Kommunen aber alleine gelassen habe. „Es sind noch viele Fragen offen. Das hätte das Kultusministerium umgehen können, indem es die Schulen bei der Schulöffnung besser begleitet hätte.“ Nicht der einzige Punkt, den Hamburg kritisiert. Sie ist auch überzeugt, dass nicht an alle Schüler gleichermaßen gedacht wurde. „Es braucht auch Konzepte für Kinder, die nicht zu Hause lernen können.“ Man müsse über die Errichtung von Extraklassen für diese Kinder nachdenken oder alternative Unterrichtsmöglichkeiten. etwa in Parks.

Ein Punkt, der auch Laura Pooth, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, umtreibt. Sie kritisiert, dass die Landesregierung sozial benachteiligte Schüler und Inklusionskinder vergisst. „Wir können im Moment nur erahnen, welche Schäden diese Kinder davontragen. Es wird eine Mammutaufgabe, sie wieder einzufangen.“ Es sei ein Irrglaube, dass das Allheilmittel für diese Situation die Digitalisierung sei, es fehle an Sport- und Spielmöglichkeiten für die Kinder. Von der Kultusministerkonferenz (KMK) am Montagnachmittag erhoffte sich Pooth ähnlich wie Hamburg deswegen erste Konzepte, wie auch diese Kinder zurück in die Schule geholt werden können.

Doch darauf liefert die Konferenz vorerst keine Antwort. Die Kultusminister der Länder berieten dagegen über ein Konzept, wie es mit Pausen, dem Schulbusverkehr, Hygiene und dem Umgang mit kleineren Gruppen an den Schulen weitergehen kann. Dies wolle man vor der Bund-Länder-Schalte am Donnerstag vorlegen. Minister Tonne sagte im Anschluss: „Die KMK legt großen Wert auf ein abgestimmtes Vorgehen. Wir werden den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein abgestimmtes Rahmenkonzept vorlegen.“

Mit Blick auf den ersten Schultag betonte Tonne, dass dieser gelungen sei. Allerdings machte er auch klar: „Weder Lehrkräfte noch Schülerinnen und Schüler können einfach den Schalter umlegen und alles läuft in gewohnten Bahnen mit Schule und Prüfungen. Das gilt es auf- und ernstzunehmen. Wir brauchen Zeit zur Begegnung, zum Austausch, zur Verarbeitung des Erlebten.“

Von Mandy Sarti