Hannover

Seit Wochen lernen Kinder und Jugendliche in Niedersachsen von zuhause aus. Denn die Schulen gelten mit Ausnahme für Grundschüler und Abschlussklassen als geschlossen – und das soll voraussichtlich auch noch bis Anfang März so bleiben.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte bei der Vorstellung des Stufenplans am Dienstag an: „Vier Wochen vor den Osterferien wird es eine Übergangsphase geben.“ Dann sollen die Schüler wieder im Wechsel in der Schule oder zuhause unterrichtet werden. Es greift das sogenannte Szenario B. Abhängig ist das aber auch von den Ergebnissen der Bund-Länder-Schalte am 10. Februar.

Anzeige

Konkret heißt es aus dem Kultusministerium: „Wird der Lockdown verlängert, dann auch die bisherigen Maßnahmen weiter, bis der Lockdown endet. Ist dies geschehen und damit die Gesamtlage besser, dann greift das Szenario B für alle bis zu den Osterferien.“

Schulen bis Anfang März geschlossen

Bis dahin gelten die Schulen im Land weiter als geschlossen. Abschlussjahrgänge und Grundschüler bleiben weiterhin ausgeschlossen. Die aktuelle Situation sei bedauerlicherweise mit „harten Einschnitten im Bildungssystem verbunden“, räumte er ein. Ihm sei daneben auch bewusst, welche Arbeitsbelastung die Situation für die Lehrkräfte bedeute.

Die Übergangsphase vor den Osterferien soll nach Aussage des Kultusministers dafür sorgen, dass „Schülerinnen und Schüler wenigstens einen Rahmen für Struktur und soziale Kontakte“ bekommen. Ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest.

Unterricht nach Ferien abhängig von Inzidenz

Nach den Osterferien sollen die Schulen dann in den Stufenplan einsteigen. Welches Modell greift, ist allerdings abhängig von der dann aktuellen Inzidenz.

Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter 50, findet wieder Präsenzunterricht statt. Kommt es allerdings zu einem Infektionsfall an der Schule wechselt die betroffene Gruppe in das Szenario B. Kitas öffnen im eingeschränkten Regelbetrieb.

Sollte die Inzidenz höher als 50 sein, findet in geteilten Gruppen im Wechsel zuhause oder in der Schule statt. Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche wieder über 100, werden die Schulen geschlossen. Dann gilt eine Notbetreuungsquote von 50 Prozent.

Von Mandy Sarti