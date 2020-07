Hannover

Der Fahrplan für das kommende Schuljahr steht: Am Dienstag hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in Hannover die Szenarien für den Unterricht nach den Sommerferien vorgestellt.

„Wir planen das neue Schuljahr auf Basis von Normalität“, sagt der Minister. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens sollen die Schulen im Land nach den Sommerferien im eingeschränkten Regelbetrieb starten. Dies entspricht dem „Szenario A“. Sollten die Infektionszahlen während der Ferien allerdings steigen, kommt das „Szenario B“ zum Tragen. Dann findet Schule im Wechselmodell statt, also aus einer Kombination zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. Sollte sich die Lage noch weiter zuspitzen und lokal oder landesweit Quarantänemaßnahmen greifen, tritt „Szenario C“ in Kraft – der Bildungshutdown.

Grant Hendrik Tonne kündigte an, dass während der Sommerferien Einschätzungen vorgenommen werden. Zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn wolle man die Schulen über das geltende Szenario informieren. Augenblicklich sei es aber sehr wahrscheinlich, dass Schule im eingeschränkten Regelbetrieb starten werde.

„Szenario A“: Der eingeschränkte Regelbetrieb

Konkret bedeutet das die Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb, auch der Ganztagsunterricht soll so wieder möglich sein. „Wir sind damit sehr nah an dem, was wir aus der Vor-Corona-Zeit kennen“, erklärt der Kultusminister. Denn nach den Sommerferien wird der Mindestabstand in den Schulen aufgehoben und die Schüler können wieder im kompletten Klassenverband unterrichtet werden. Allerdings gelten dann neue Regeln: Die maximale Bezugsgruppe für die Kinder und Jugendlichen ist der jeweilige Jahrgang. So sollen Neuinfektionen vermieden werden. Damit dies gelingt, gelten für die Ganztagsangebote verschärfte Auflagen. Die Gruppen werden halbiert und der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Um die Wahrscheinlichkeit der Virus-Ausbreitung so gering wie möglich zu gestalten, gilt überdies eine Maskenpflicht. Die Schutzmaske muss daneben auch auf den Fluren und auf dem Pausenhof getragen werden, nicht aber während des Unterrichts im Klassenverband. Grundschüler sind ebenfalls von der Pflicht ausgenommen, betonte der Kultusminister.

„Szenario B“:Schule im Wechsel

Sollte das „Szenario B“ greifen, dürften maximal 16 Schüler unter Wahrung des Mindestabstands am Präsenzunterricht teilnehmen. Gelernt würde dann im Wechsel in der Schule und zu Hause.

„Szenario C“: Bildungsshutdown

Für den Fall, dass die Infektionszahlen so drastisch steigen, dass eine erneute Quarantäne nötig ist, steht schon jetzt fest, dass die Schüler entsprechend des „Szenarios C“ von zu Hause lernen. Dabei werden sie durch die Lehrkräfte mit Materialien versorgt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne macht allerdings deutlich: „Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass flächendeckende Schulschließungen in Niedersachsen notwendig sein könnten.“

Die Szenarien sollen den Schulen und Eltern Planungssicherheit bieten. Doch neben den Unterrichtsmöglichkeiten spielt auch die Risikogruppe bei den Lehrkräften eine entscheidende Rolle. Weil sie als besonders gefährdet galten, sich mit dem Virus zu infizieren, konnten in den vergangenen Wochen rund 20 Prozent der Lehrkräfte nicht unterrichten. Diese Zahl werde im kommenden Schuljahr deutlich geringer ausfallen, betonte der Kultusminister. Das Robert-Koch-Institut habe neue Kriterien für die Zugehörigkeit festgelegt, diese sollen ab dem kommenden Schuljahr auch für die Unterrichtenden in Niedersachsen gelten. Grant Hendrik Tonne geht davon aus, dass dann nur noch zehn Prozent der Lehrkräfte aus dem Homeoffice arbeiten.

Abschlussprüfungen 2021 werden angepasst

Der Ausfall der Lehrkräfte hat auch zu Stundenausfällen geführt, die die Lernsituation während der Pandemie noch einmal verschärft haben. Deswegen hat das Kultusministerium bereits jetzt die Abschlussprüfungen für das kommende Jahr angepasst.

Bei den Grünen löst der Plan des Kultusministeriums derweil wenig Begeisterung aus. Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg kritisierte: „Es ist schon zynisch und dreist, den Schulen eine Woche vor Ferienbeginn drei Szenarien auf den Tisch zu legen und dieses späte Handeln als Schritt zur Planungssicherheit für die Schulen zu beschönigen.“ Die Optionen basieren lediglich auf der Hoffnung, dass es zu keiner zweiten Infektionswelle komme. Dies könne man daran erkennen, dass Schule im Wechsel und der Shutdown nicht weiterentwickelt worden seien, zeigt sich Julia Willie Hamburg überzeugt.

