Hier fällt in Niedersachsen am Montag die Schule aus

Bundesweit schließen sich Therapeuten unter dem Namen „Psychologists for Future“ zusammen, um junge Klimademonstranten psychologisch zu unterstützen. Die Auseinandersetzung mit der Klimakrise, die mit Zukunftsangst und Erschöpfung einhergeht, kann an die Psyche gehen, so die Fachleute. Auch in Hannover gibt es Kurse.