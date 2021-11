Schneverdingen

Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Laster in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) gestorben. Ersten Erkenntnissen nach sei der 44-Jährige in einer Kurve mit seinem Wagen mit einem Lastwagen zusammengeprallt, der teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sowohl das Auto als auch der Lkw wurden von der Straße geschleudert. Der 44-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Seine gleichaltrige Beifahrerin sowie ihr drei Jahre alter Sohn wurden am Sonnabendmittag per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Von RND/lni