Starker Schneefall und eingefrorene Weichen behindern den regionalen Bahnverkehr in Niedersachsen massiv. Die Deutsche Bahn hat den Betrieb in Niedersachsen und Bremen am Sonntagvormittag fast vollständig eingestellt. Die Maßnahme gilt bis Montagnacht um 3 Uhr.

Nur zwei Linien werden aktuell noch befahren: RE 1 zwischen Bremen und Norddeich Mole sowie RE 8/9 zwischen Bremen und Bremerhaven-Lehe.

Schneesturm: Auch Fernverkehr der Deutschen Bahn betroffen

Auch im Fernverkehr ist der Betrieb weitgehend eingestellt worden. Betroffen sind unter anderem die Verbindungen zwischen Hannover und Norddeich Mole, Berlin-Köln (über Hannover), Hamburg-Kassel (über Hannover) und Hannover-Bremen.

Weitere Bahn-Unternehmen in Niedersachsen

Auch der Bahnverkehr weiterer privater Bahnverkehrsgesellschaften wurde inzwischen teilweise oder ganz eingestellt. Die Unternehmen informieren auf ihren Internetseiten.

Weitere Infos der Deutschen Bahn

Die Bahn weist darauf hin, dass Kunden ihre bereits gebuchten Tickets im Fernverkehr kostenlos stornieren oder in der kommenden Woche nutzen können. Die Bahn hat für seine Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise in der Reiseauskunft unter bahn.de/Liveauskunft, im DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter (0180) 6996633 (20 Cent pro Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf informieren).

