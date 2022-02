Schlechte Unterrichtsversorgung in Niedersachsen: CDU will Lehrkräfte mit Prämie überzeugen

Hannover

Es ist ein Bild, das sich an fast allen niedersächsischen Schulen zeichnet: Fehlende Lehrkräfte führen zu Unterrichtsausfall. Besonders betroffen sind vor allem Grund-, Gesamt- und Oberschulen. Die CDU-Fraktion in Niedersachsen will deswegen eine Offensive starten, die Probleme nicht länger nur benennen, sondern konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen.

„Die Unterrichtsversorgung macht uns Sorgen“, sagte Christian Fühner, bildungspolitischer Sprecher der CDU im Landtag, am Freitag in Hannover. Es sei an der Zeit, darüber zu sprechen, wie man dagegen ankämpfen könne. „Wir schlagen deshalb vor, die Lehrkraftprämie in den Vordergrund zu stellen.“ Pädagoginnen und Pädagogen, die sich für eine Stelle in ländlichen Regionen entscheiden, sollen demnach eine Zulage erhalten. So soll der an einzelnen Schulen vorherrschenden „unterirdische Unterrichtsversorgung“ entgegengewirkt werden.

Bessere Verzahnung von Theorie und Praxis

Nicht der einzige Punkt, den die Partei verändern will: Christian Fühner fordert auch eine fächergenaue Planung der Unterrichtsversorgung. Für die nächsten sieben Jahre solle anhand der Geburtenrate eine präzisere und effektivere Planung erfolgen. Daneben müsse effektiv um die Studienabgängerinnen und Studienabgänger geworben werden. Derzeit würden nur 80 Prozent der Absolventinnen und Absolventen in den Schuldienst wechseln – damit sei der Wert schlechter geworden. Zudem wisse man nicht, „wo die anderen 20 Prozent abgeblieben sind“, führte der bildungspolitische Sprecher aus.

Der Christdemokrat spricht sich deswegen auch für gezielte Perspektivgespräche mit Studierenden aus. Daneben müsse der „Praxisschock“ und die damit verbundenen Studienabbrüche verhindert werden. Einen Schlüssel zur Lösung des Problems sieht Christian Fühner in einer besseren Verzahnung von Theorie und Paxis ab dem ersten Studiensemester.

Der Schock in Bezug auf die Unterrichtsversorgung sitzt tief: Seit 2002 war der Wert nicht mehr so schlecht wie im vergangenen Jahr. Das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerstunden lag am 16. September 2021 bei 97,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor betrug die Unterrichtsversorgung immerhin 99 Prozent. „Ich bin nicht glücklich mit diesem Wert, er ist unbefriedigend“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) deswegen Anfang Februar. „Wir waren auf einem guten Weg, was die Stabilisierung der Unterrichtsversorgung angeht. Jetzt haben wir eine Delle.“

Die Gründe für die sinkende Unterrichtsversorgung sind dabei vielfältig: Über die Jahre haben sich die Kollegien verjüngt, viele Lehrkräfte stecken nun in der Familienplanung. Was eigentlich ein positiver Effekt ist, hat aber auch Schattenseiten: Die Pädagoginnen und Pädagogen fallen aus. Daneben wirkt sich auch die Pandemie auf die Situation aus: Schwangere dürfen in Teilen nicht arbeiten. Auch die Entlastung von Grundschullehrkräften und die Einführung von Pool-Stunden hat Auswirkungen auf die Unterrichtsversorgung. Darüber hinaus hat auch die eingeführt Ganztagsbetreuung und Inklusion Einfluss.

Hat der Wahlkampf begonnen?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat angesichts der sich zuspitzenden Lage bereits erste Maßnahmen angekündigt. Darunter ist auch der Wille, eine Flächenprämie einzuführen. Ein Sprecher seines Hauses betonte am Freitag, dass man sich in Abstimmungen befinde – ein konkretes Startdatum oder eine Höhe stünden derzeit noch nicht fest. Man freue sich aber über die Unterstützung durch die CDU.

Die Vorschläge der Christdemokraten können dabei durchaus als Auftakt für den Landtagswahlkampf verstanden werden – immerhin beinhalten sie auch eine versteckte Kritik am Kultusminister. FDP und Grüne fordern bereits seit Beginn der Legislatur mehr Einsatz für eine bessere Unterrichtsversorgung.

Von Mandy Sarti