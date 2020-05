Corona: Missstände in Schlachthöfen lange genug ignoriert

Hannover

Es ist ja nichts Neues, dass die Arbeiter rund um die großen Fleischbetriebe in erbärmlichen Zuständen leben, mies bezahlt werden und keine Rechte haben. Es gab ja genug Skandale in den vergangenen Jahren. Nun aber geht es nicht um Gammelfleisch, sondern um Menschenleben. Die durch Corona in Gefahr sind.

Das Wegschauen der Politik ist erbärmlich

Erbärmlich ist auch, dass die Politik immer weggeschaut hat. Auch jetzt kommen die selben Reaktionen: Wir müssen endlich was ändern, wir reden drüber. Und auch die Diskussion „Wie billig darf Fleisch sein?“ ist prompt wieder da. So richtig und wichtig die im Prinzip ist, so falsch ist sie zu diesem Zeitpunkt. Derzeit darf es nur darum gehen, endlich zu handeln. Und den Arbeitern menschenwürdige Bedingungen zu schaffen, die sie nicht in Gefahr bringen.

Anzeige

Menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen

Ja, das ist aufwendig und teuer, aber alternativlos. Und mit ein bisschen Glück gibt es noch weitere Verbesserungen in der Branche. Die Frage, wie teuer das Schnitzel sein darf, beantwortet sich dann auch von alleine.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie dazu:

Corona: Bund will neue Regeln für Schlachthöfe - Ruf nach höheren Preisen

Von Christian Lomoth