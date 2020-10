Wolfsburg

Wegen des Angriffs auf einen 45-jährigen Zugbegleiter in Wolfsburg mit Folge einer Herzattacke wird gegen den Tatverdächtigen nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Es ist kein Ausnahmefall: Rund 2500 Angriffe auf ­DB-Mitarbeiter jährlich zählte die Bahn in den Jahren 2018 und 2019. Dabei eskalieren Situationen vor allem dann, wenn es um die Einhaltung von Regeln geht – auch bei Hinweisen auf Selbstverständlichkeiten. Durch die Maskenpflicht in den Zügen droht nun zusätzliches Konfliktpotenzial, berichtet die Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Bei dem Vorfall am vergangenen Freitag war im ICE aus Berlin Richtung Hannover ein 39-Jähriger ohne Ticket erwischt worden. In Wolfsburg sollte er den Zug verlassen und schlug auf dem Bahnsteig dem Schaffner mehrmals auf die Brust. Dieser erlitt einen Herzinfarkt und stürzte zu Boden. Eine Frau belebte den Mann wieder, der ins Wolfsburger Klinikum gebracht wurde. Dort stellte sich heraus, dass der Mann die Herzattacke offenbar wegen einer Vorerkrankung erlitten hatte.

Bahn schult Mitarbeiter in Deeskalation

„Jeder Angriff auf einen DB-Mitarbeiter ist einer zu viel. Wir verurteilen das auf das Schärfste und unterstützen die Ermittlungsbehörden in vollem Umfang, damit solche Täter für Ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden“, so eine Bahnsprecherin zu dem Fall. „Unabhängig davon werden unsere Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, regelmäßig in Deeskalationsmaßnahmen geschult.“

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen stellten Bahnmitarbeiter vor besondere Herausforderungen, heißt es dazu in einer Mitteilung der Bahn: „Der Umgangston ist rauer geworden, Attacken kommen oft unvermittelt.“ Etwa die Hälfte der Angriffe treffe Sicherheitskräfte. Die meisten Attacken seien strafrechtlich einfache Körperverletzungen. „Schwere Verletzungen sind mit einem Anteil von 7 Prozent zum Glück die Ausnahme und gehen infolge verschiedener Schutzmaßnahmen weiter zurück.“

Maskenpflicht erhöht Konfliktpotenzial

Steigt nun die Zahl der Angriffe auf Zugbegleiter, wenn Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet werden sollen? Laut der Lokführer-Gewerkschaft GDL gibt es dazu zwar noch keine Untersuchungen. „Aber es kommt natürlich ein Konfliktpotenzial hinzu“, sagt Sprecherin Gerda Seibert. Das Zugpersonal habe das Hausrecht und könne Fahrgäste des Zuges verweisen, notfalls auch mit Hilfe der Bundespolizei. „Doch die fährt nicht immer mit. Insbesondere im Regionalverkehr. Und wenn sie erst die Polizei rufen müssen, sorgt das natürlich für lange Verspätungen.“

Wochenlang wurde darüber diskutiert, wer die Maskenpflicht in Bus und Bahn durchsetzen soll. Bei einem Runden Tisch Ende September einigten sich Behörden und Verkehrsunternehmen darauf, dass die Durchsetzung der Maskenpflicht grundsätzlich Aufgabe des Staates ist. In einer Erklärung wurde klargestellt: „Das Erheben von Bußgeldern bei Verstößen gegen die Maskenpflicht bleibt Aufgabe der zuständigen Behörden.“ Für Oktober sind regionale, überregionale und bundesweite Schwerpunktkontrollen an bestimmten Tagen in Bus und Bahn angekündigt.

Von Christian Opel/ WAZ