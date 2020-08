In Sarstedt im Kreis Hildesheim hat es in einem Seniorenwohnheim gebrannt. Dabei wurde ein Bewohner verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer ging wahrscheinlich von Mülltonnen aus.

Seniorenwohnanlage in Sarstedt gerät in Brand - ein Bewohner verletzt

