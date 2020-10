Sarstedt

Im diakonischen Alten- und Pflegeheim St. Nicolai in Sarstedt bei Hildesheim haben sich zahlreiche Bewohner und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. 43 der insgesamt 87 Bewohner seien positiv auf das Virus getestet worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Hildesheim am Dienstag. Unter den 50 Beschäftigten gebe es 19 Fälle. Zuerst hatte die „Hildesheimer Allgemeine“ über den massenhaften Corona-Ausbruch in dem Heim berichtet.

Bereits Freitag gab es elf Corona-Infektionen

Die betroffenen Personen befinden sich den Angaben zufolge in Quarantäne. Die Tests waren erfolgt, nachdem der Landkreis Hildesheim bereits am Freitag elf Corona-Infektionen aus der Einrichtung gemeldet hatte. Träger der Einrichtung ist die Diakonie Leine-Innerste, der Pflegeverbund der Diakonie in Hildesheim.

Im Frühjahr hatte es bei einem Corona-Ausbruch im Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg 47 Todesfälle gegeben.

