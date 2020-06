Salzgitter

Auf eine 16-Jährige in Salzgitter dürfte viel Ärger zukommen. Die Polizei traf die Jugendliche am Freitag an, nachdem sie unbefugt das Auto eines Bekannten genommen und dann mit dem Wagen ein geparktes Fahrzeug gerammt hatte. Sie beschimpfte die Beamten mehrmals und trat sie schließlich gegen die Unterschenkel.

Umfangreiches Ermittlungsverfahren

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Salzgitter gebracht. Die Latte der Ermittlungsverfahren ist lang und reicht von Fahren ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss bis zur Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von dpa/lni