Hodenhagen

Unbekannte Täter haben an mehreren Kassen des Serengeti-Parks im Heidekreis Säure vergossen. Mehrere Mitarbeiter des Parks in Hodenhagen hätten die entstandenen Dämpfe eingeatmet und medizinisch versorgt werden müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Betroffener sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.

Bei der Öffnung des Parks am Samstagmorgen hätten die Mitarbeiter den Säureangriff bemerkt, in der Nacht zum Sonnabend hätten sich die Unbekannten Zugang zu den Kassenhäuschen verschafft. Die Feuerwehr reinigte die Flächen, um eine weitere Gesundheitsgefährdung auszuschließen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Von RND/dpa