Göttingen

Wegen einer verhängnisvollen Alkoholfahrt hat sich am Montag ein 27 Jahre alter Autofahrer zum zweiten Mal vor Gericht verantworten müssen. Der Mann hatte im Juli 2019 in betrunkenem Zustand ein sechs Wochen altes Baby und einen Hund tot gefahren. Ein Jahr später hatte das Amtsgericht Göttingen den Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Gegen dieses Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, sodass der Fall nun in zweiter Instanz vor dem Landgericht verhandelt wurde. Ergebnis: Die Staatsanwaltschaft nahm ihre Berufung zurück, damit bleibt es bei dem erstinstanzlichen Urteil.

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich vor knapp zwei Jahren auf der Landesstraße zwischen Kerstlingerode und Bischhausen. Der Angeklagte hatte sich an jenem Abend, obwohl er bereits zwölf Flaschen Bier getrunken hatte, ans Steuer eines Pkw gesetzt, um ins Nachbardorf zu fahren. Ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille.

Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass er nicht nur betrunken, sondern auch abgelenkt gewesen war, weil er statt auf die Straße auf sein Smartphone sah. Dadurch habe er nicht oder zu spät gesehen, dass ihm am äußersten Fahrbahnrand eine Nachbarin mit einem Kinderwagen und zwei angeleinten Hunden entgegenkam. Kurz hinter dem Ortsausgang kollidierte der Pkw frontal mit dem Kinderwagen. Das sechs Wochen alte Baby erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und verstarb am folgenden Tag im Göttinger Uni-Klinikum.

Staatsanwaltschaft Göttingen forderte höhere Strafe

Die Staatsanwaltschaft hatte im ersten Prozess wegen der gravierenden Folgen für die Hinterbliebenen eine höhere Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren beantragt. In dem Fall hätte der Angeklagte ins Gefängnis gehen müssen, da bei einer Strafe von mehr als zwei Jahren keine Strafaussetzung zur Bewährung mehr möglich ist. Der Verteidiger hatte dagegen eine niedrigere Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren beantragt. Auch er hatte Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt, diese aber später wieder zurückgenommen.

Da die Staatsanwaltschaft ihre Berufung auf die Strafhöhe beschränkt hatte, musste das Landgericht Göttingen im zweiten Prozess nicht mehr das eigentliche Unfallgeschehen aufklären. Stattdessen ging es darum, sich einen persönlichen Eindruck von dem Angeklagten und von den dramatischen Folgen für die betroffene Familie zu verschaffen.

Eltern noch immer traumatisiert

Die 37-jährige Mutter des getöteten Babys schilderte, wie sehr sie und ihr Mann immer noch traumatisiert seien. Auch wenn inzwischen eine weitere Tochter geboren wurde, litten sie massiv unter dem Verlust des Kindes. Beide Eltern waren psychisch so beeinträchtigt gewesen, dass sie ihren Beruf als Krankenpfleger beziehungsweise Krankenschwester nicht mehr ausüben konnten. Da sie inzwischen kein Krankengeld mehr bekämen, arbeite ihr Mann seit Kurzem wieder in Vollzeit, sagte die Mutter. Dies belaste ihn aber so stark, dass er „für den Rest des Tages nicht mehr zu gebrauchen“ sei. Ob sie selbst jemals wieder als Krankenschwester werde arbeiten können, sei nicht absehbar.

Der Staatsanwalt verwies darauf, dass ein lebenslanger Schatten auf der betroffenen Familie ruhe. Der Angeklagte habe „durch schwerstes vermeidbares Fehlverhalten ein riesiges Unglück ausgelöst“. Da nach allgemeiner Rechtsprechung in ähnlichen Fällen eine Bewährungsstrafe verhängt werde, sei das erstinstanzliche Urteil jedoch angemessen. Der 27-Jährige sei bislang nicht vorbestraft und habe zudem ein Geständnis abgelegt sowie ernsthafte Reue gezeigt.

Von Heidi Niemann