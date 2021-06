Hannover

Niedersachsen ist eines der bevölkerungsreichsten Länder, gleichzeitig ist die Bevölkerungsdichte sehr niedrig. Das wirkt sich auf die medizinische Versorgung aus: Der Ärztemangel im ländlichen Raum wächst weiter. Um dem zu begegnen und die medizinische Versorgung zukunftsfähig zu gestalten, haben SPD und CDU entsprechende Anträge in den Landtag eingebracht. Inhalt sind auch die Ergebnisse der Enquetekommission.

„Eine wohnortnahe medizinische Versorgung ist wesentlich für die Daseinsvorsorge“, sagte Uwe Schwarz, sozialpolitischer Sprecher der SPD, am Donnerstag in Hannover. Ziel der beiden Fraktionen ist es deswegen die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten mit Krankenhäusern zu optimieren. Zudem sollen sich Krankenhäuser spezialisieren. Die 170 Einrichtungen im Land sollen deswegen in Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorger unterteilt werden. Ein weiterer Baustein der Planung sind regionale Versorgungszentren. Durch Haus- und FachmedizinerInnen könnte so die die Versorgung ergänzt werden.

Krankenhäuser auf erneute Pandemie vorbereiten

Die Enquetekommission tagte gut zwei Jahre – pandemiebedingt deutlich länger als ursprünglich geplant. Die Erfahrungen aus der Krise müssten laut Uwe Schwarz berücksichtigt werden. Ein Drittel der Krankenhäuser habe sich aus personellen oder technischen Gründen nicht an der Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten beteiligen können. Eklärtes Ziel sei es deshalb, die Krankenhäuser personell, technisch und baulich auf erneute Pandemien vorzubereiten. Dies koste, wie all die anderen Pläne, aber Geld. „Wir müssen das Fördervolumen des Landes für Krankenhäuser deutlich erhöhen.“

Petra Joumaah (CDU), stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses, zeigte sich daneben überzeugt, dass es eine sachgerechte Finanzierung des Pflegepersonals brauche. Zudem müssten ausländische Qualifikationen deutlich schneller anerkannt und die Kosten für Sprachkurse staatlich übernommen werden.

Für die Grünen sind die Anträge der Regierungsfraktionen ein erster Schritt. Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, verwies auf den großen Handlungsdruck. Mit Blick auf die Kosten stellte sie klar: „Die bisherigen Mittel des Landes reichen beim besten Willen nicht aus.“ Die Landesregierung müsse die Forderung der Krankenhäuser und kommunalen Spitzenverbände dringend im Doppelhaushalt umsetzen. Sie fordern jährlich zusätzlich 520 Millionen Euro, um die Kosten decken zu können.

Von Mandy Sarti