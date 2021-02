SPD für frühere Corona-Impfungen für Lehrer und Erzieher

Hannover

Statt in Phase 3 der Impfungen sollten sie wie etwa Menschen ab 70 Jahre und Polizisten schon in Phase 2 zum Zug kommen, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Mittwoch in Hannover. „Ich glaube, da sind die Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten gut platziert, um ihnen auch Sicherheit zu geben.“ Grund sei, dass diese Berufe mit Menschen zu tun haben, für die bisher noch gar keine Impfung vorgesehen ist.

Die Prioritäten für die Corona-Impfungen ergeben sich aus einer Verordnung des CDU-geführten Bundesgesundheitsministeriums. Ihre Forderung sei daher eine „herzliche Bitte an den Bund“, sagte Modder. „Vielleicht kann die CDU da ein bisschen helfen im Bereich Gesundheitsministerium von Herrn Spahn.“ Bisher ist die Impfkampagne noch in Phase 1 für besonders gefährdete Menschen.

Auch Lauterbach für bevorzugte Impfungen

Vergangene Woche hatte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bereits für eine bevorzugte Impfung von Grundschullehrern geworben. Auf Landesebene hatte sich am Dienstag der niedersächsische Städtetag dafür ausgesprochen, Erzieher und auch Feuerwehrleute früher zu impfen als in der Verordnung vorgesehen.

