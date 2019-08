Das nach Angaben seiner Reederei größte Containerschiff der Welt, die „MSC Gülsün“, läuft nach seiner Jungfernfahrt aus Asien am Montag Bremerhaven an. Ein anderes Schiff der Reederei – die „MSC Zoe“ – hatte Anfang des Jahres in der Nordsee eine schwere Havarie.