Hannover

Jakob Blankenburg (SPD) ist 24 Jahre alt und zog per Direktmandat als einer der jüngsten Abgeordneten in den Bundestag ein. Von 2017 bis 2021 war er Vorsitzender der Jusos in Niedersachsen.

Herr Blankenburg, Sie gehören zu den jüngsten Bundestagsabgeordneten. Welches Vorurteil über junge Politikerinnen und Politiker stört Sie am meisten?

Mich stört kein Vorurteil so richtig. Ich kann verstehen, dass es ungewohnt ist, plötzlich viele jüngere Menschen in der Politik zu sehen. Gerade weil das Klischee eines Politikers eher der Mann über 50 ist. Dass kritischer nachgeschaut wird, ist verständlich, aber ich muss mich nicht verstecken.

Wo sehen Sie den Vorteil?

Ich kann aufgrund meines Alters ganz andere Bevölkerungsschichten mitnehmen. Anfang des Jahres war ich auf der Suche nach meiner ersten eigenen Wohnung, die nicht mehr nach einer Studentenunterkunft aussieht und musste feststellen, wie schwierig die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist. Es ist nur vorteilhaft, wenn man selbst die gleichen Erfahrungen macht.

„Aus junger Sicht fehlt eine Ausbildungsplatzgarantie“

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die neue Ampel-Koalition die Themen der jungen Menschen berücksichtigt?

Das Sondierungspapier enthält viele gute Punkte. Die Festlegung auf den Mindestlohn von zwölf Euro ist wichtig – darunter lässt es sich nur schwer leben. Daneben gibt das Papier auch Antworten auf Fragen nach mehr Digitalisierung, Klimaschutz und Toleranz – das macht Lust auf mehr. Aus junger Sicht fehlt aber ganz klar eine Ausbildungsplatzgarantie. Es geht darum, junge Menschen mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass sie keine Existenzängste mehr haben. Deswegen müssen wir die Ausbildungsplatzgarantie in den Koalitionsvertrag verhandeln.

Vor einem Jahr hätte niemand mit dem Erfolg der SPD gerechnet. Die Jusos wollten viel Veränderung, Sie selbst waren mal Vorsitzender in Niedersachsen. Ist das Wahlergebnis ein Zeichen dafür, dass die Erneuerung funktioniert hat, oder war es vielmehr ein Erfolg aufgrund der Performance der CDU?

Sowohl das Wahlergebnis als auch das Bild der neuen Fraktion zeigen, dass wir uns erneuert haben. Fast 50 Abgeordnete sind unter 35, das ist super. Zudem ist die SPD-Fraktion eine der diversesten im Bundestag – bei der SPD gibt es unfassbar unterschiedliche Lebensrealitäten und Herkunftsgeschichten. Das ist das, was eine Volkspartei tatsächlich ausmacht. Jetzt wird es darum gehen, dass nicht nur die Fraktion, sondern auch die Menschen in der Regierung dieses Bild verkörpern.

Aber gerade das scheint mit der FDP schwierig werden zu können.

Olaf Scholz ist klar mit dem Ziel in die Bundestagswahl gestartet, das Kabinett als Bundeskanzler paritätisch zu besetzen. Daran wird man sich jetzt messen lassen müssen. Im Jahr 2021 funktioniert es nicht ohne Gleichberechtigung und Diversität.

Von Mandy Sarti