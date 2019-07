Grohnde

Etwa 100 Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben im Atomkraftwerk Grohnde bei Hameln für den Ernstfall trainiert. Bei einem Szenario stürmten Umweltaktivisten das Gelände, zudem sollte eine Geiselnahme beendet werden. Ziel war es, die Taktiken möglichst realistisch zu üben, sagte der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, Bernd Gründel.

„Jedes einzelne Szenario für sich ist absolut realistisch“, erklärte die Kommandoleiterin Nicole Rügenhagen. Das Kernkraftwerk könnte das Ziel von Terroristen sein, etwa für eine Geiselnahme.

Das Kraftwerk in Grohnde ist neben dem Kernkraftwerk Emsland eines von zwei Atomkraftwerken in Niedersachsen, das noch in Betrieb ist. Grohnde hat eine Restlaufzeit bis Dezember 2021, das Kernkraftwerk Emsland soll bis zum Jahr 2022 endgültig vom Netz genommen werden.

Von RND/dpa