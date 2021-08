Hannover

Die niedersächsische Polizei fährt schwere Geschütze auf: Still und heimlich hat das Land den Panzerwagen „Enok“ für das Spezialeinsatzkommando (SEK) angeschafft. Das bullige Fahrzeug in Militärgrau hält starkem Beschuss stand und soll vor allem bei Terrorangriffen oder Amokläufen zum Einsatz kommen. Nach Auskunft des Landeskriminalamtes (LKA) wurde der „Enok“ bereits mehrfach eingesetzt. Die Behörde gibt sich ansonsten aber relativ wortkarg zur Nutzung des Fahrzeugs. Fest steht: Nur noch das Bundesland Bayern setzt auf eine härtere Variante mit schwerer Bewaffnung.

LKA-Sprecherin Katrin Gladitz beschreibt den „Enok“ als „ein sondergeschütztes Offensivfahrzeug speziell für den urbanen Bereich“. Die Überlegungen, die Fahrzeugflotte der Polizei damit aufzurüsten, begannen demnach bereits nach den Terroranschlägen im Jahr 2015 in Paris. „Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Polizeikräfte in besonderen Einsatzlagen gegen bewaffnete und gefährliche Gewalttäter – zum Beispiel im Zusammenhang mit rechtsradikal oder anderen politisch motivierten Terroranschlägen oder Amoklagen – vorgehen müssen, ist real“, heißt es seitens der Polizei. Vor diesem Hintergrund sei der Kauf des „Enok“ beschlossen worden. 830.000 Euro kostet der Panzerwagen.

Der Wagen wird bereits seit April 2020 in Niedersachsen eingesetzt – dies sollte eigentlich geheim bleiben. Da das niedersächsische Innenministerium am Montag jedoch die Präsentation des „Enok“ zunächst geplant hatte, dann aber doch kurzfristig zurückzog, veröffentlichte das LKA nur auf Anfrage einige wenige Informationen über den Panzerwagen. In dem mehr als sechs Tonnen schweren und 184 PS starken Gefährt finden demnach neben dem Fahrer sechs weitere Menschen Platz. LKA-Sprecherin Gladitz sagt dazu lediglich, es gehe um den Transport „möglichst vieler Einsatzkräfte in einen Gefahrenbereich oder die Evakuierung von gefährdeten Personen“.

Der Schutzgedanke ist nachvollziehbar, gleichzeitig stellt der Einsatz des „Enok“ eine nie dagewesene Militarisierung der Polizei dar. Die Verbindungen zur Bundeswehr werden schon beim Namen deutlich: Der „Enok“ ist eigentlich ein Marderhund. Hier beschreibt der Begriff laut Hersteller aber ein „leichtes, gepanzertes Patrouillenfahrzeug“ – und das reiht sich nahtlos ein in die Heerestradition, Fahrzeugen Tiernamen zu geben. Da wären etwa der Kampfpanzer „Leopard“, der Abschlepper „Bison“ oder der Geländewagen „Wolf“ – auf dessen Fahrgestell der „Enok“ basiert, der natürlich auch zum Fuhrpark der Truppe gehört. So setzen die Feldjäger und das Kommando Spezialkräfte auf den „Marderhund“.

Ein weiterer Beleg für die Militärtechnik: Der Panzerwagen verfügt über sogenannte Kugelblenden an den Seiten und im Heck, durch die aus dem Inneren nach draußen gefeuert werden kann. Die Landespolizei in Bayern – die einzige, die neben Niedersachsen auf den „Enok“ setzt – hat ihre beiden Fahrzeuge sogar mit von innen bedienbaren Maschinengewehren auf dem Dach ausgestattet. Laut Gladitz kam der hiesige „Enok“ bereits mehrfach landesweit bei SEK-Einsätzen zur Anwendung – Details dazu werden nicht genannt.

Gleichwohl stellt sich die Frage nach dem Aktionsradius: Niedersachsens einziger Panzerwagen steht in Hannover. Da Terroranschläge und Amokläufe oft schon nach Minuten beendet sind, würde es der „Enok“ gewöhnlich nie rechtzeitig an Orte außerhalb der Landeshauptstadt schaffen. LKA-Sprecherin Gladitz nennt als Einsatzbereiche daher vielmehr „Bedrohungslagen“, in denen etwa bewaffnete Menschen in psychischen Ausnahmesituationen ihre Umgebung gefährden. Außerdem würden manche Gewalttäter erst nach Attacken ermittelt und müssten dann später festgesetzt werden. In einem solchen Fall biete der „Enok“ den SEK-Beamten die Möglichkeit, „sich gesichert und geschützt anzunähern“.

