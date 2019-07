Seevetal

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien in Seevetal ( Landkreis Harburg) sind mehrere Menschen verletzt worden. Vier Männer einer Familie griffen am späten Samstagabend auf einem Parkplatz eines Discounters mehrere Angehörige der anderen Familie unter anderem mit Stichwaffen an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

SEK durchsucht Wohnungen

Dabei wurden zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren mit Messerstichen und Schlägen schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Sie kamen in verschiedene Kliniken. Ein anderer Mann erlitt einige Prellungen. Die vier Täter flohen in einem Auto. Am Sonntagmorgen fand die Polizei das Fluchtfahrzeug vor der Wohnung eines Angreifers. Das Spezialeinsatzkommando war am frühen Sonntagmorgen im Einsatz, um die Wohnung zu durchsuchen. Die Täter wurden dabei nicht gefunden. Gegen sie wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Beide Familien schon mehrfach auffällig

Etwa anderthalb Stunden vor der Auseinandersetzung gab es laut Polizei eine Schlägerei zwischen Angehörigen der beiden Familien auf demselben Parkplatz. Zwei Männer verletzten einen 22-Jährigen leicht mit Schlägen und Tritten. Die Angreifer flohen, bevor die Polizei am Tatort eintraf. Die beiden Familien seien in der Vergangenheit bereits mehrfach miteinander in Streit geraten, sagte die Polizei.

Von RND/lni