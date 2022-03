Göttingen

Die Universität Göttingen beschäftigt sich mit der Frage, wie sie vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine mit dem Ehrendoktortitel von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) umgehen soll. „Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen“, teilte die Universität am Mittwoch mit. Das Nachrichtenportal „The Pioneer“ hatte zuvor berichtet, die Uni prüfe am Mittwoch den Entzug der Ehrendoktorwürde des SPD-Politikers. „Ein formales Prüfverfahren gibt es bisher nicht. Eine Entscheidung steht heute nicht bevor“, betonte ein Uni-Sprecher auf Nachfrage.

Die naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universität Göttingen hatten Schröder den Titel im Jahr 2005 verliehen, weil er sich in seiner Zeit als Ministerpräsident von Niedersachsen (1990-1998) außerordentlich für die Förderung der Naturwissenschaften an der Uni eingesetzt habe. Darüber hinaus habe er als Bundeskanzler wichtige Anstöße für eine Debatte über die Biowissenschaften in Deutschland gegeben und damit zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Biotechnologie und Lebenswissenschaften beigetragen. Schröder selbst hatte an der Universität Jura studiert.

Der Altkanzler gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Regierung in Moskau im Online-Netzwerk LinkedIn zwar aufgefordert, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede.

Petition ins Leben gerufen

Auch die Göttinger Ortsgruppen der Junge Union, des RCDS , der CDU Göttingen-Mitte, die Liberale Hochschulgruppe und die Junge Liberale machen sich für eine Aberkennung der Ehrendoktorwürde Schröders stark. „Ein Ehrendoktor soll immer auch ein Aushängeschild der Universität darstellen“, erläutert Christoph Schröder, Vorsitzender des JU Stadtverbandes. Gerhard Schröder habe es aber bis heute nicht geschafft, sich von seinem engen Vertrauten Wladimir Putin und dessen aggressiven Kriegshandlungen zu distanzieren. „Wer sich nicht klar gegen Krieg und für ein friedliches Zusammenleben der Völker bekennen kann, darf nicht prestigeträchtig gewürdigt werden.“

Inken Wellmann, Landesvorsitzende des RCDS Niedersachsen, ergänzt: „Schröders fehlende Distanz zu dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins zeigt, dass er der Ehrendoktorwürde einer niedersächsischen Universität unwürdig ist.“ Auch wenn es in der Verantwortung der Fakultäten der Universität Göttingen liege, ihm die Ehrendoktorwürde abzuerkennen, so sei es trotzdem für ganz Niedersachsen von Belang, ob der Altkanzler diesen ehrenvollen Titel weiterhin führen dürfe.

Die CDU-Göttingen Mitte, die Jungen Union , der Ring Christlich-Demokratischer Studenten, die Liberalen Hochschulgruppe und die Jungen Liberalen haben nun eine Petition initiiert. Die Organisationen haben ein „Bündnis gegen Schröders Ehrendoktor“ gegründet, dem sich Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Organisationen anschließen können.

Von Christoph Weckwerth und Peter Krüger-Lenz