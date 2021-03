Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will, dass die Impfungen deutlich schneller ablaufen. In einer Schalte mit Niedersachsens Städte- und Gemeindebund (NSGB) soll er sogar recht ungehalten reagiert haben, weil an Sonntagen nur geringe Mengen verimpft werden, berichten Teilnehmende. Doch wie kann es sein, dass Impfungen die Lösung für Lockerungen sein sollen, aber es bei ihrer Umsetzung an allen Ecken und Enden stockt?

Versucht man das niedersächsische Impfportal aufzurufen, wird man gleich zu Beginn darum gebeten, die Postleitzahl einzugeben. Mit wenig Erfolg: In Hannover sind alle Impftermine vergeben. Es besteht lediglich die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Allerdings auch nur dann, wenn man älter als 80 ist. Dabei sollen doch inzwischen eigentlich auch Menschen unter 65 mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft werden können. In der vergangenen Woche hatte das Land zumindest einen Erlass an die Impfzentren zugestellt, die Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers für die Priorisierungsgruppe zwei zu ermöglichen.

96.000 Astrazeneca-Dosen ungenutzt

Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte am Mittwoch in Hannover: „Die Öffnung der Priorisierungsgruppe bedeutet nicht, dass sie in der gleichen Sekunde geimpft werden kann.“ Die Termine würden geplant. Niedersachsen hat inzwischen rund 141.000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffes bekommen – allerdings wurden bisher lediglich 45.000 Dosen verabreicht.

Die Landesregierung ist überzeugt, dass sich die Ansammlung des Vakzins reduziere, sobald die Menschen unter 65 mit dem Präparat immunisiert würden. Die Gruppe sei groß genug, sagte Pörksen. Vorerst wolle man sich deswegen nicht gegen das Bundesrecht auflehnen. Allerdings betonte die Regierungssprecherin auch, dass die Abläufe beschleunigt werden müssten. Es sei nicht verständlich, wieso die Ständige Impfkommission noch immer daran festhalte, dass der Astrazeneca-Impfstoff nicht den Älteren verabreicht werden könne – in anderen Staaten werde dies bereits getan. Daneben erwägt das Land, künftig Astrazeneca-Impftermine zu überbuchen. So soll sichergestellt werden, dass weniger Impfstoff übrig bleibt.

Aber ist es tatsächlich nur der Astrazeneca-Impfstoff, der in Niedersachsen ungenutzt bleibt? Immer häufiger wird diskutiert, dass vermehrt auch andere Vakzine nicht verabreicht werden. Zu dieser Annahme tragen auch die Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums bei. Einer Statistik des Hauses von Minister Jens Spahn (CDU) zufolge hat Niedersachsen bereits 992.000 Impfdosen erhalten. Davon seien aber insgesamt 446.000 Dosen ungenutzt.

569.000 Menschen in Niedersachsen geimpft

Im niedersächsischen Sozialministerium ist man über die Zahlen verärgert. Sie seien nicht korrekt, teilte Ministeriumssprecher Oliver Grimm mit. Niedersachsen habe erst 904.000 Impfdosen erhalten. Davon habe man 752.000 an die Impfzentren verteilt, 152.000 liegen dagegen noch beim Land. Unter anderem wegen der Zurückhaltung der Präparate für die Zweitimpfung. Bis Dienstag waren in Niedersachsen 569.000 Menschen geimpft worden. Bedeutet: 183.000 Impfdosen sind in den Impfzentren ungenutzt. Aber liegen sie tatsächlich einfach nur herum? Der Sprecher des Sozialministeriums sagt: „Die Impfzentren planen mit dem Bestand auch die Termine in der Zukunft.“ Zudem können sie nur entsprechend ihrer Kapazitäten planen.

Eine Erklärung, die auch Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, am Dienstag gegeben hatte. Allerdings ging es da um die Frage, wieso die Impfzentren nicht auch an Sonntagen in voller Auslastung immunisieren. Das Impfen müsse deutlich schneller vorankommen – und das auch an Sonntagen, zeigte sie sich überzeugt.

Impfzentrum Hannover hat zu wenig Impfstoff

Christoph Borschel, Sprecher der Region, teilte auf NP-Nachfrage für das Impfzentrum Hannover hingegen mit: „Derzeit herrscht noch immer eine gewisse Knappheit an Impfstoffen, sodass die aktuell vorhandenen Termine in der Zeit von montags bis freitags ausreichend bemessen sind.“ Voraussichtlich könne man die Kapazität aber ab Mitte März deutlich erhöhen. „Ab diesem Zeitpunkt kann auch an sieben Tagen die Woche geimpft werden, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.“ Aktuell seien an Sonntagen noch hauptsächlich mobile Impfteams im Einsatz.

Offensichtlich ist die Debatte emotional aufgeladen. Das könnte auch daran liegen, dass Niedersachsen deutschlandweit bei den Impfungen am schlechtesten abschneidet. Vielleicht ändert sich das mit der neuen Sozialministerin. Daniela Behrens (SPD) hat gegenüber der „Nordsee-Zeitung“ angekündigt, die Covid-19-Impfungen voranbringen zu wollen. „Die Menschen haben ein Anrecht darauf, dass diese Dinge zügig erledigt werden.“ Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

Von Mandy Sarti