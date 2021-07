Rund 95 Prozent der Lehrkräfte in Niedersachsen geimpft

Hannover

Das Interesse an den Impfungen unter den Lehrkräften in Niedersachsen ist groß: Rund 95 Prozent der Pädagogen sind inzwischen zum ersten Mal geimpft, knapp 80 Prozent haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Ein Sprecher des Kultusministeriums zeigt sich optimistisch: „Wir hoffen, dass wir bis zum Ende der Ferien nahezu alle Lehrkräfte geimpft haben.“

Auch bei den Schülerinnen und Schülern ist die Entwicklung laut Sozialministerium erfreulich. Mehr als 27 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen wurden zum ersten Mal gegen Covid-19 geimpft. Niedersachsen führt damit die Spitze im Ländervergleich an.

Mehr niedrigschwellige Impfangebote?

Doch nicht in allen Bereichen läuft es so gut. Innerhalb der Bevölkerung geht das Interesse an Impfungen im Vergleich zu den Vormonaten deutlich zurück. 50 Prozent der Menschen im Land sind inzwischen einfach geimpft – deutlich weniger als unter den Lehrkräften.

Um das zu ändern, appelliert das Sozialministerium nun an die Kommunen, mehr niedrigschwellige Impfangebote zu machen. Seit ein paar Tagen tourt beispielsweise ein Feuerwehrfahrzeug durch Hannovers Innenstadt. An den Haltepunkten können sich die Menschen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen. Das Präparat wird vor allem deshalb eingesetzt, weil lediglich eine Impfung nötig ist. Im Vergleich zu den anderen Impfstoffen ist der Schutz gegen Covid-19 etwas geringer.

Auch in Oldenburg werden Angebote gemacht: Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes wurde am Freitag ebenfalls Johnson & Johnson verimpft. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich einen Einblick in die Aktion verschafft und betonte: „Wir müssen die unentschlossenen Bürgerinnen und Bürger und all diejenigen mit einem Impfangebot erreichen, die vielleicht keine Hausärztin oder keinen Hausarzt haben und für die der Weg zum Impfzentrum eine zu große Hürde ist.“ Die Aktion wird am Samstag fortgesetzt.

Von Mandy Sarti